CHP'li Arık: Biz haklıyız biz kazanacağız!

Kanun Teklifinin görüşmeleri üzerinde söz alan Arık, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AKP’nin şeytanla dahi ittifak kuracağını yönündeki sözlerini hatırlatarak, “AKP iktidarda kalabilmek için şeytanla ittifak yapmadı mı, FETÖ'yle ittifak yapmadı mı, bu ülkenin millî ordusuna FETÖ'yle beraber kumpas kurmadı mı?” diye sordu.

Kamuoyunda İttifak Yasası olarak bilinen 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM’de yaklaşık 19 saat süren çalışmaların ardından AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edildi. Kanun Teklifi üzerinde söz alan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, teklifin vatandaşlardan kaçırıldığını, bunun için meclisin sabaha kadar çalıştırıldığını ifade etti.“Bugün, Türkiye, gelecek nesilleri değil, gelecek seçimleri düşünen, kendi çıkarlarını ülkenin çıkarlarının önünde tutan siyasiler nedeniyle âdeta bir uçurumun eşiğinde…” diyen Arık, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Bugüne kadar, AKP'ye baktığımızda, iktidarda kalabilmek için her türlü şer odaklarıyla ittifak yapabildiğini görüyoruz. Sayın milletvekilleri, gelin, AKP'nin kurduğu bu şer ittifaklarına hep birlikte bir göz atalım. AKP "büyük şeytan" dediği Amerika'yla Büyük Ortadoğu Projesi'nde ittifak kurmadı mı? AKP iktidarda kalabilmek için Amerika'yla ittifak kurup Conilerin Irak'ı işgal etmesine, orada Müslüman kadınlara tecavüz edilmesine vesile olmadı mı? Kendi iktidarının devamı için bu AKP sözde "çözüm süreci" adı altında şehidimize ‘kelle’, teröristbaşına ‘sayın’ diyerek PKK'yla ittifak kurmadı mı? Kurdu. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli o günlerde "Bölücülük terazisinin iki kefesinde AKP ile PKK'nın aynı ağırlıkta olduğunu hiç kimse inkâr edemeyecektir." demedi mi? Bu kirli ittifakın sonunda yüzlerce askerimiz, polisimiz şehit olmadı mı? Habur rezaletini hep beraber yaşamadık mı?”

BAHÇELİ’NİN SÖZLERİNİ HATIRLATTI…

Konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2014 yılında Bursa’da yaptığı bir konuşmadan alıntı yapan Arık, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Sayın Bahçeli Bursa'nın İznik ilçesinde yaptığı konuşmasında ‘Erdoğan'ın Türkiye'yi yıkmak, askerinden polisine kadar millî güç unsurlarını tasfiye etmek maksadıyla şeytanla bile ortaklık kuracak kadar gözü dönmüştür. Karşımızda kirli ittifak değil; kirlenmiş, küflenmiş, küfe batmış, kalleş bir Hükûmet durmaktadır.’ diyor.

Evet, AKP iktidarda kalabilmek için şeytanla ittifak yapmadı mı, FETÖ'yle ittifak yapmadı mı, bu ülkenin millî ordusuna FETÖ'yle beraber kumpas kurmadı mı? Kurdu. FETÖ'nün gerçek yüzünü ortaya koyan aydınlar, gazeteciler, iş adamları aynı menzilde yürüyen bu iki ortağın ittifakı sonucunda canlarından, özgür-lüklerinden olmadılar mı? Oldular. AKP'nin bu şeytanla ittifakı sonucunda 15 Temmuzu hep beraber yaşamadık mı? Yaşadık. 248 şehidimiz olmadı mı? Oldu.”

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN SALİM MÜSLİM’İN AYAKLARINA KIRMIZI HALI SERDİLER

AKP’nin Salim Müslim’i Türkiye’de ağırladığını hatırlatan Arık, “Bu AKP, bugün kırmızı bültenle aradığımız PYD terör örgütünün elebaşı Salih Müslim'le ittifak kurup önüne kırmızı halı sermedi mi? Serdi. PYD'li teröristlere Türkiye'nin sınırlarını açıp lahmacunlarla beslemedi mi?Burada bir kez daha, Afrin'de Türk milletinin huzuru ve güveni için canını hiçe sayarak, canı pahasına mücadele eden kahraman askerlerimize başarılar, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum.

Değerli milletvekilleri, AKP ne zaman, kimle ittifak kursa bu ülke bedelini çok ağır ödemiştir, ağır ödemeye de devam ediyor. Kaderin cilvesine bakınız ki AKP iktidarda kalabilmek için yeni bir ittifak peşinde, hem de kimle? ‘AKP şeytanla bile ittifak kurabilir.’ diyen Milliyetçi Hareket Partisi’yle. ‘Kimse bizim karşımıza Türklükle de çıkmasın” ‘Biz her türlü milliyetçiliği ayakların altına almış bir iktidarız’ diyenler ile kendisini Türk milliyetçisi olarak tanımlayanlar sözde yerli ve millî bir ittifakı nasıl kuruyorlar? Bu AKP'nin sadece iktidarda kalabilmek için daha önceden kurmuş olduğu kirli ittifaklardan hiç mi ders almıyorlar, nasıl yan yana gelebiliyorlar anlayabilmiş değilim.Sayın milletvekilleri, bu ittifak yerli ve millî kaygılarla değil, daha düne kadar birbirlerine idam ipi atan iki partinin birinin yüzde 50'yi, diğerinin yüzde 10'u bulamama kaygısıyla birbirine can simidiyle sarıldıkları koltuk ittifakıdır. Sayın Bahçeli'nin söylediği gibi, bu bir kirli ittifaktır, şeytan ittifakıdır. Bu ittifakta adalet yoktur. Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Sayın Başbakan Kayseri'de yapmış olduğu konuşmasında ‘Baraj derdim olmasın.’ diyorsan Sırtını gel bana daya, gel ittifaka, gel bize.’ diyor.

TEK ADAM DEĞİL DEMOKRASİ KAZANACAK!

Bu bir siyasi rüşvettir. "Referandumda koalisyonlar kalkıyor." diye yanılttığınız Türk halkı bu siyasi rüşvete itibar etmeyecektir.Ayrıca, Sayın Başbakan ‘İttifaka oy ver, mührü nereye vurursan vur, hiç de önemli değil.’ diyor. Yani ‘4 diyeceğiz, 9 diyeceğiz, toplayacağız, 51 diyeceğiz.’ diyor. Gerçi bu toplama işlerini Sayın Bahçeli daha iyi bilir ama AKP ile MHP'nin toplamı Sayın Tanal'ın söylediği gibi, AKP etmiyor.Değerli milletvekilleri, Türk halkı ittifakını demokrasiden yana, Atatürk Türkiyesinden yana, aydınlık Türkiye'den yana kullanacaktır. Tek adam değil, demokrasi kazanacaktır. Biz haklıyız, biz kazanacağız.”