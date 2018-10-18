Hakkı Sağlam Kadıköy için aday adayı

Mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçim için geri sayım başladı. Özellikle İstanbul’un ilçelerinde belediye başkan adayları, adaylıklarını açıklayarak meydana çıkmaya başladılar. Kadıköy Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan CHP’li Hakkı Sağlam da kentsel dönüşüm pilot bölge Fikirtepe başta olmak üzere Kadıköy’ün mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geliyor. Ziyaretlerinde kentsel dönüşüm başta olmak üzere Kadıköy’e dair projelerini anlatan Hakkı Sağlam, ilk ziyaretlerinde ilgi ile karşılaştı.

Sokağın tepkisi olumlu

Kadıköy Belediye Başkan Aday Adayı Hakkı Sağlam, CHP Sancaktepe İlçe Başkanlığı ile Sancaktepe, Kadıköy ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliklerinin yanı sıra Okan Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nin ardından halen süren Yeditepe Üniversitesi öğretim üyeliği yapması nedeniyle özellikle Kadıköy ve çevresinin yakından tanıdığı bir isim.

Hakkı Sağlam kimdir?

CHP’nin Kadıköy Belediye Başkan Aday Adayı Hakkı Sağlam…

Hakkı Sağlam, 1967 Nazimiye doğumludur. 1974’te Bingöl Kiğı Yatılı Bölge Okulu’nda eğitimine başladı. Üniversite Mezunu olup; Kamu Maliyesi alanında doktora derecesine sahiptir.

Maliye Bakanlığı’nda çeşitli kademelerin de uzun süre görev yaptıktan sonra 2008 yılında Sancaktepe Belediye Başkan adaylığı için görevinden istifa etti. Kamu Maliyesi, Yerel Yönetimler, Bütçe alanında çok sayıda eser ve makalesi bulunmaktadır. Halen Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesidir.

Nisan 2011 – Temmuz 2013 arasında CHP Sancaktepe İlçe Başkanlığı görevini yapmıştır. Okan Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nin ardından halen Yeditepe Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Bulunduğu Görevler :

CHP Sancaktepe İlçe Başkanı 2011-2013

CHP Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi 2009-2014

CHP İBB Meclis Üyesi : 2009-2014

CHP Kadıköy Meclis Üyesi : 2014 – Devam ediyor.

CHP İBB Meclis Üyesi : 2014 – Devam ediyor.

CHP İstanbul İl Sekreteri : 2016- 2018