Ahmet Hakan: CHP'nin Beşiktaş'a gösterebileceği aday...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Beşiktaş Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan CHP 26. Dönem Milletvekili Gülay Yedekçi'yi yazdı.

Ahmet Hakan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

CHP’NİN BEŞİKTAŞ’A GÖSTEREBİLECEĞİ ADAY

- Kadın olması...

- Yılların Beşiktaşlısı olması...

- Mimar olması, şehircilik konusunda akademik kariyer yapmış olması...

- Alengirli işlerden uzak olması, dürüst bir imajı olması...

- Her kesime el uzatacak “evimizin kızı” gibi olması...

Gibi nedenlerle...

GÜLAY YEDEKÇİ, CHP’nin Beşiktaş’a belediye başkan adayı gösterebileceği çok süper bir isimdir.

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“Kimi göstersek nasıl olsa garanti kazanıyor” rahatlığıyla olmayacak kişileri Beşiktaş’a aday yapan CHP, bakalım “cuk oturan” kişiyi aday gösterecek mi?