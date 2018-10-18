Ahmet Hakan: CHP'nin Beşiktaş'a gösterebileceği aday...

Ahmet Hakan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:
CHP’NİN BEŞİKTAŞ’A GÖSTEREBİLECEĞİ ADAY
- Kadın olması...
- Yılların Beşiktaşlısı olması...
- Mimar olması, şehircilik konusunda akademik kariyer yapmış olması...
- Alengirli işlerden uzak olması, dürüst bir imajı olması...
- Her kesime el uzatacak “evimizin kızı” gibi olması...
Gibi nedenlerle...
GÜLAY YEDEKÇİ, CHP’nin Beşiktaş’a belediye başkan adayı gösterebileceği çok süper bir isimdir.
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“Kimi göstersek nasıl olsa garanti kazanıyor” rahatlığıyla olmayacak kişileri Beşiktaş’a aday yapan CHP, bakalım “cuk oturan” kişiyi aday gösterecek mi?