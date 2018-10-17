CHP'li Fatih Gürbüz: Takdir Genel Merkez'imizin

Aday adaylığı için CHP Foça İlçe Başkanlığı'na müracaatını yapan Fatih Gürbüz Gençlik Kolları başta olmak üzere Partisi'nin tüm kademelerinde görev yaptığını belirterek aday olarak gösterilmesi durumunda Foçalıları kucaklayan çözüm odaklı ve güler yüzlü bir Belediye Başkanı olacağı sözünü verdi.

‘TAKDİR GENEL MERKEZ VE İL BAŞKANIMIZIN’

CHP Foça eski İlçe Başkan Yardımcısı Fatih Gürbüz “Gençlik kollarından bu yana partideyim. 36 yaşındayım. Parti'nin birçok kademesinde görev aldım. Doğma-büyüme Foçalıyım. Örgütten geliyorum. Aday olarak gösterilmem durumunda, gençliğin dinamizm ilgili ilçemizde güzel projelere imza atacağım. Foça'yı bilen sorunlarına çözüm odaklı yaklaşarak güler yüzlü bir belediye başkan olma sözünü şimdiden veriyorum. Takdir Genel Merkez ve İl Başkanımızındır.” şeklinde konuştu.

'ÖRGÜTÜN İSTEĞİ İLE...'

Foça’da Belediye’nin Cumhuriyet Halk Partisi’nde bulunduğunu belirten Gürbüz, “Foça’da herkesi bir bütün haline getireceğiz. Örgütün de isteği ile birlikte aday adayı olmaya karar verdim.” diye konuştu