Mehmet Zeki Fidandal'dan aday adaylığı açıklaması

Aydın Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Mehmet Zeki Fidandal 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel yönetimler seçiminde Kuşadası ilçesinden Belediye Başkan aday adaylığı için bugün ilçe başkanlığına dosyasın teslim etti.

Aydının Kuşadası ilçesinde eğitimci, bürokrat ,yazar ve 25 yıl boyunca Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Mehmet Zeki Fidandal 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel yönetimler seçiminde Kuşadası ilçesinden Belediye Başkan Aday Adaylığı için bugün ilçe başkanlığına dosyasın teslim etti.

Yumurtacılıktan, peynircilikten, öğretmenlikten sonra 25 yıllık belediyecilik deneyimi ve tecrübesi olan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Zeki Fidandal Belediye Başkanlığına Aday Adaylığı için bugün ilçe başkanlığına dosyasın teslim etti. CHP İlçe Başkanlığına giderek adaylık başvurusunu yapan Fidandal’ın önümüzdeki günlerde partililer ile parti teşkilatında bir açıklama yapması bekleniyor.

Mehmet Zeki Fidandal Kimdir?

1957 Söke doğumludur. İlk ve orta öğretimi Söke Lisesi'nde tamamladı 1978 yılında Ortaklar Eğitim Enstitüsünü bitirdi. 1979 yılında Kayseri'ye öğretmen olarak atandı. Yaklaşık 4 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra siyasi nedenlerden dolayı bırakmak zorunda kaldı. Okuluna devam ederken babasının yanında fırıncı olarak çalıştı. İyi bir fırıncı ustası olan Fidandal öğretmen olarak atanınca fırıncılık mesleğini bıraktı. Öğretmenlikten ayrıldıktan sonra tekrar Söke'ye döndü. Yine siyasi nedenlerden dolayı anne memleketi olan Kuşadası'na ailecek göçtü.

Kuşadası'nda ticari yaşama atıldı. Yumurtacılık ve peynircilik yaptı. Şarküteri açarak toptan ve perakende satışlara başladı.1984 yılında gazeteler baş bayiliğini alarak bölge bayii oldu. Daha sonra ticari işlerini kardeşine bırakarak 1994 yılında Kuşadası belediyesinde memuriyete geçerek Belediye Başkan yardımcısı oldu. Halen Kuşadası Belediyesinde görev yapmaktadır. Belediye de başkan yardımcısı olarak göreve başladıktan 2 yıl sonra Kıyı Ege Belediyeler Birliği genel sekreteri olarak 2. görevi üstlendi. Yaklaşık 9 yıl bu görevde kaldı ve pek çok eğitim seminerlerinin düzenlenmesinde katkısı oldu. Esnaflıktan gelen Fidandal halen memuriyet görevini yürütmektedir ve evli ve 2 çocuku babasıdır.

Eşi, Kuvayi Milliye Denizli ve Aydın sorumlusu ve CHP eski Denizli milletvekili Emin Aslan Tokat'ın torunudur. Yine eşi, 3 dönem CHP'den belediye başkanlığı yapan ve görevi esnasında vurulan Ali Rıza Kapancıoğlu'nun yeğenidir.

Siyasal yaşamı

1974 yılında Söke CHP Gençlik Kollarında siyasi yaşama atıldı.12 eylülde öğretmenlikten atılınca Kuşadası'na göçen Fidandal,DSP'nin kuruluş çalışmalarına katıldı. 1986 yılında ilçe başkanı olarak göreve başladı.1987 genel seçimlerine DSP Aydın milletvekili adayı oldu. ilk defa uygulanan yüzde 10 barajı nedeniyle DSP barajı aşamayınca milletvekili seçilemedi.1992 yılında CHP tekrar açılınca Kuşadası ilçe teşkilatında görev yaptı.1994 yılında tekrar memuriyete atanarak belediye başkan yardımcısı olarak görev yapmaya başladı.