Ulaştırma Bakanlığı törenlere 572 bin lira harcamış

Tanrıkulu, Ulaştırma Bakanlığı'na sordu : Son iki yılda törenlere 572 bin lira harcandı...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 1 Ağustos 2018 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın cevaplaması istemiyle bir önerge vererek, “2016 – 2018 yılları arasında gerçekleşen temsil ağırlama ve tören harcamaları ne kadardır?” diye sordu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Gelişme Başkanlığı, Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine 5 Ekim 2018 tarihinde cevap verdi.

Bakanlık verilerine göre temsil, ağırlama, tören ve tanıtım harcamalarına 2016 – 2018 yılları arasında yani 2 yılda 572 bin 673 TL harcama yapıldı.