Sancar: Asıl konkordatoyu vatandaş ilan etti

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz de kriz, mıriz yok” sözlerine atıf yapan CHP’li Sancar, “Kim ne derse desin herkes evindeki, hanesindeki, ocağındaki, çevresindeki ateşin farkında. Her seçim öncesi ekonomik refah gelecek söylemlerinin ve ekonomik başarının geldiği nokta Konkordato terimi olmuştur” ifadesini kullandı.

“FİRMALAR KONKORDATO KUYRUĞUNDA”

Aralarında büyük vergi mükellefi olan firmaların da bulunduğu birçok kurumun perişan durumda olduğunu kaydeden Sancar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sizi tebrik etmek lazım, millet sayenizde konkordatoyla tanıştı! Ülkemizde düne kadar harıl harıl ticaret yapan, devletine vergi veren iş adamları adliye koridorlarında avukatlarıyla beraber konkordato kuyruklarında dilekçe vermeye çalışıyor. Türkiye ekonomisinin 8’nci büyük kenti olan Denizli kenti de bu krizden nasibini aldı ve büyük darboğaz yaşıyor. Kötü ekonomi yönetiminin faturasını sadece konkordato ilan eden iş adamları değil; onların taşeronları, duvarcıları, betoncuları, sıvacıları, elektrikçileri, sucuları ve birçok iş emekçisi arkadaşımız ödüyor ve büyük mağduriyetler yaşıyor.”

TOKİ ÖRNEĞİ

TOKİ’nin yanlış uygulamalarının ülkeyi krize sürükleyen önemli etkenlerden biri olduğunu söyleyen CHP’li Sancar, “Bu ortamda bile TOKİ Başkanının televizyonlara çıkıp konut satışlarımızı artıracağız” demesini anlayamıyorum dedi.



Müteahhitlere 2,98 ile kullandırtılan konut kredilerinin TOKİ’ye 0,98 oranla verildiğini bu sebeple birçok firmanın battığını da kaydeden CHP’li vekil, TOKİ’nin haksız rekabet yarattığını, sektöre büyük zarar verdiğini bu nedenle de ortadan kaldırılması ya da gerçek iştigal alanına geri dönmesinin gerektiğini belirtti.

TOKİ ÖĞRENCİ YURDU YAPSIN

Türkiye’de büyük oranda öğrenci yurdu eksiğinin bulunduğunu hatırlatan Teoman Sancar,” TOKİ yarından itibaren gariban vatandaşlarımızın aslan gibi üniversite kazanan çocuklarına yurt yapmaya başlasın. Gelin hep beraber TOKİ'ye konkordato ilan edelim. Ekonomide on altı yıl sonra ortaya çıkan bu terimin ortadan kalkması sizlerin elindedir” ifadesini kullandı.