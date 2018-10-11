CHP'nin İstanbul adayı hakkında yeni iddia

Yaşar Aydın/ BİRGÜN- Kılıçdaroğlu, İstanbul için parti dışından da isim arayışında. Hedefi ise iş dünyası. İstanbul’da Muhtar Kent’in ismi konuşulduğu iddia edildi.

31 Mart yerel seçimlerinde gözler İstanbul’da olacak. Mega kenti yönetecek ismin belirleneceği seçimler öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rotayı parti dışına çevirmiş durumda. Yerel seçimlere “İstanbul’u yeniden dünya kenti yapacağız” propagandası ile girmeyi önüne koyan CHP, bu anlayışa uygun isim arayışında. Hedefi ise iş dünyası.

CEO aday

Geçen hafta kulislere, eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’e CHP tarafından adaylık teklifi yapıldığı bilgisi düşmüştü. Bu hafta aldığımız bilgilere göre Ümit Boyner bu teklifi kabul etmedi.

Yine kulis bilgilerine göre Kılıçdaroğlu’nun yeni başkan adayı da iş dünyasından. Bu isim, Coca-Cola’nın eski CEO’su Muhtar Kent. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile bir ekibin Kent’le temasa geçtiği edindiğimiz diğer bir bilgi.

Parti içinden son aday Güneş

CHP’de İstanbul için Akif Hamzaçebi, Aykut Erdoğdu, Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal aday olmak istediklerini daha önce açıklamışlardı. Özellikle Hamzaçebi ve Tekin uzun süredir de sahada. CHP’de parti içinden adı geçen son aday isim ise Hurşit Güneş. Genel merkez koridorlarında bazı eski İstanbul milletvekilleri ve il yöneticilerinin Güneş’e teklif getirdikleri ve genel başkan nezdinde destek çalışmalarına başladıkları konuşuluyor. Güneş’in ise adaylık açıklaması için biraz daha beklemek istediği iddia ediliyor.