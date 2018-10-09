Fatih Altaylı'dan İnönü yorumu: Bu sicilden...

Fatih Altaylı bugünkü yazısının ilgili bölümünde şunları yazdı:

Rahmetli İsmet Paşa’nın öldüğü günü hatırlıyorum.

Galatasaray Lisesi’nde talebe idim.

Cumhuriyet’in 50. yılı idi.

Ortaköy’de, şimdi üniversite olan mektepte idik.

Şimdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olan Boğaz Köprüsü birkaç ay önce, Cumhuriyet’in 50. yıl dönümünde yeni açılmıştı.

Eski binada bir tören yapılmıştı.

Epey üzülmüştük.

İsmet Paşa ile şahsen tanışmam, dedemden dolayı zaten bilirdim kendisini.

Dedem İsmet Paşa’yı çok sever ama hem takdir eder hem eleştirirdi.

O zamanlar takdir edilenlerin de eleştirildiği zamanlardı.

Elinde Amerikan bayrağı sallamakla suçlandığı zaman o günleri hatırladım.

Gerçi aynı zamanda bir de Türk bayrağı vardı elinde ama önemli değil.

Önemli olan şudur.

İsmet Paşa bir Cumhuriyet kurucusu ama aslında bir Osmanlı zabiti, bir Osmanlı aydınıdır.

Bir Osmanlı subayı olarak eğitilmiş, askeri okullardan birinciliklerle mezun olmuş, 1910 ile 13 arası gidenin gelmediği Yemen Cephesi’nde 3 yıl, arada Çanakkale, ardından Kafkas Cephesi’ne Kolordu Komutanlığı, ardından Filistin Cephesi’nde Kolordu Komutanlığı, sonrasında Harbiye Müsteşarlığı, Milli Mücadele’de Garp Cephesi Kumandanlığı yapmış bir Osmanlı subayıdır.

1915’te Osmanlı Harbiyesinden Gümüş Harp Madalyası, 1916’da ise Altın Harp Madalyası ile onurlandırılmıştır.

Bu sicilden kötü bir siyasetçi çıkabilir.

Bu sicildeki adamlar da hatalar yapabilir.

Ama bu sicilden hain çıkmaz.