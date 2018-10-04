Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye jet yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisi hakkındaki açıklamalarına sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından partisinin adresini vererek yanıt verdi.

Bahçeli'den Akşener'e: Bize saray yancısı, saray paspası diyen...

Meral Akşener'in Bahçeli'ye seslendiği açıklamaları şöyle:



"Türklüğü ayaklar altına alıp, megri megri ile gözyaşı dökenlere paspas olurken hangi “büyüğünüzün” sözünü dinlediniz Sayın @dbdevletbahceli ? McKinsey’e göğsünüzü siper ederken hangi büyüğünüzün emrindesiniz? Bahsettiğiniz sonuçları merakla bekliyorum.

Demirden korksak trene binmezdik. İYİ PARTİ: Mustafa Kemal Mahallesi, 2120. Cadde, No:9 Çankaya / Ankara"





