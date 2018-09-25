Bakan Selçuk, AKP'lilerin kardeşlerine dokunmadı!

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk’un göreve gelmesiyle başlayan değişim MEB’de hızlanarak devam ediyor. İlk iş olarak bakanlık müsteşarı ve yardımcıları ile başlayan Selçuk, ardından gelen dalgada genel müdürleri görevden alma sürecini hızlandırdı. Lise giriş sisteminde yaşanan kaosun ardından konu ile ilgili müsteşar yardımcısı ve Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü’nü görevden alıp, soruşturma açarak başlayan Selçuk, yeni yönetimine ilişkin yeni görevlendirmelerle MEB’in üst kademesinin yarısından fazlasını değiştirdi.

Bakanlıkta değişmeyen isimler arasında biri eski AKP’li 2 bakanın kardeşi kaldı. Bakan Selçuk’un güvendiği isimler arasında olduğu belirtilen Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu’nun dışında MEB’de koltuklarında kalan isimler, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün kardeşi Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın kardeşi Teftiş Kurulu Başkanı Atıf Ala, Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş ve Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz oldu.

Bakan Selçuk’un MEB’i yenileme süreci Erdoğan’ın kabinesine girmesinden önce başladı. MEB kulislerine göre, kendisine bakanlık görevi teklif edilen Selçuk, ilk olarak dönemin MEB Müsteşarı Yusuf Tekin ile çalışamayacağını Saray’a iletti. MEB kaynakları, Tekin’in İsmet Yılmaz’ın bakanlığı döneminde de Saray’a daha yakın hareket ettiği, eğitim politikalarının belirlenmesi noktasında aktif rol aldığını ve bu durumun Yılmaz başta olmak üzere bakanlıkta rahatsızlıklara neden olduğunu kaydetti. Tekin ile başlayan süreç ise bakanlığın üst kademesininin yarısının değişimine neden oldu