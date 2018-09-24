Erdem’e küfür eden adam bir yıl boyunca bunu yapacak

CHP’nin eski milletvekili Eren Erdem, kendisine sosyal medya üzerinden küfür eden Adnan Menderes E.'den bir öğrenciye bir yıl boyunca burs vermesi karşılığında şikayetçi olmadı.

İstanbul Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP'nin eski milletvekili Eren Erdem, kendisine sosyal medya hesabı üzerinden küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle, Konya'da yaşayan Adnan Menderes E.'den şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine dosya Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi. Uzlaştırma görüşmeleri sonucunda Erdem, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden (ÇYDD) bir öğrenciye burs vermesi halinde Adnan Menderes E.'den şikayetçi olmayacağını belirtti.

Burs vermeyi kabul eden şahıs ÇYDD'den bir öğrenciye bir yıl boyunca ayda 100 lira burs verecek.

Öte yandan Erdem'e küfür eden Adnan Menderes E.’nin şikayetin ardından Facebook hesabını kapattığı gözlendi.