İYİ Parti'den genel af çıkışı

Halk TV'de Çağlar Cilara'ya konuşan İyi Parti TBMM Grup Başkanı Ahat Andican, genel affa karşı çıktı.

Andican, kişisel görüşünün genel aftan yana olmadığını dile getirerek şunları söyledi:

"AFTAN SONRA ÇIKANLARIN YÜZDE 40'I TEKRAR GİRDİ"

"Bu ülkede bir genel af doğru değil. Rahşan affı genişletildi ve bir sürü bu toplum için zararlı insan sokaklarda kaldı. O döneme bakarsanız suç oranlarının da aftan sonra ciddi bir şekilde arttığını görüyoruz. O insanların yüzde 40'ı da yeniden suç işleyerek cezaevine girdi. Sayın Cumhurbaşkanı'na karşıyım, görüşlerine karşıyım ama söylediği şey doğrudur. Adam soygun yaptığı yerde oradaki bekçiyi öldürmüş. Siz bu adamı nasıl affedersiniz?"



