21 Eylül 2018 17:34

İYİ Parti'den genel af çıkışı

İYİ Parti Grup Başkanı Ahat Andican, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin af talebine karşı olduğunu açıkladı.
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Halk TV'de Çağlar Cilara'ya konuşan İyi Parti TBMM Grup Başkanı Ahat Andican, genel affa karşı çıktı.

Andican, kişisel görüşünün genel aftan yana olmadığını dile getirerek şunları söyledi:

"AFTAN SONRA ÇIKANLARIN YÜZDE 40'I TEKRAR GİRDİ"

"Bu ülkede bir genel af doğru değil. Rahşan affı genişletildi ve bir sürü bu toplum için zararlı insan sokaklarda kaldı. O döneme bakarsanız suç oranlarının da aftan sonra ciddi bir şekilde arttığını görüyoruz. O insanların yüzde 40'ı da yeniden suç işleyerek cezaevine girdi. Sayın Cumhurbaşkanı'na karşıyım, görüşlerine karşıyım ama söylediği şey doğrudur. Adam soygun yaptığı yerde oradaki bekçiyi öldürmüş. Siz bu adamı nasıl affedersiniz?"

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