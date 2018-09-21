Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer'in "CHP'de 'önseçim' tartışması" başlıklı köşe yazısı şöyle:

“CHP’de Yine Önseçim Yok” başlıklı dünkü yazımıza itiraz ediyor Oğuz Kaan Salıcı...

İzmir’de, 18 Eylül’deki Ege Bölgesi Toplantısı ile ilgili değerlendirmenin ‘gerçek dışı’ olduğunu öne sürüyor. “İktidara yakın bir gazeteyi okur musunuz?” diye de ekliyor.

Evet, bu gazetenin Ege toplantısı haberinde bizdekine benzer ifadelerin yer alması dikkatimizi çekti. Bize toplantıyla ilgili bilgileri ‘CHP’li’ bir kişi vermişti aslında!

Salıcı diyor ki: “Toplantıda yaptığım değerlendirme konuşmasında önümüzdeki yerel seçimlerdeki aday belirleme yöntemleri partililerimize anlatılmış, ancak asla önseçim yapılmayacağına dair bir ifadem olmamıştır.”

CHP’nin eski milletvekili, hukukçu Sabri Ergül’le konuştuk. Toplantıyı başından sonuna kadar izlemişti; Salıcı’nın konuşmasında önseçim ifadesini kullanmadığını söyledi.

Daha sonra Salıcı aradı ve konuyu biraz daha açtı: “Adayları her ilde aynı yöntemle saptamayacağız, hatta bir ilin ilçelerinde bile aynı yöntemi kullanmayacağız. İllerde ve ilçelerinde önseçim, eğilim yoklaması, kamu araştırması ve merkez yoklaması yöntemlerinden birini veya birkaçını kullanacağız. Örneğin, Kadıköy’de başka Arnavutköy’de başka; Konak’ta önseçim yapılırken, tarımın ağırlıklı olduğu bir ilçede merkez yoklaması yapılabilir. Tüzüğümüzde bir sürü kural var. Burada etken olan o kentin demografik yapıları, üye özellikleri ve ekonomik koşullarının farklı olmaları... Kurallarını belirleyip MYK’da görüşeceğiz.”

CHP esasında ‘önseçim’den korkuyor; genel merkezin ‘Zaman kalmadı’, ‘Hâkim bulmak zor’, ‘Masraf yapmamalıyız’ gibi mazeretleri ve ‘iç güçler’in her zaman ortalığı karıştıran taktikleri vardır. Sonuçta CHP’de hep böyle yapılır; ‘önseçim’ gibi sıkıntılardan kurtulmak için ‘Vakit kalmadı’ denir. Gerçekten vakit kalmadı; seçimlere 6 ay var çünkü.

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