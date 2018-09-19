HDP Milletvekilleri Erkan Baş, Meral Danış Beştaş, Dilşat Cambaz, Oya Ersoy, Hüda Kaya, Serpil Kemalbay, Garo Paylan, Rıdvan Turan ve Zeynel Özen; 3. Havalimanı inşaatında haklarını talep eden işçilerin tutuklanması üzerine Metris Cezaevi önünde açıklama yaptı. İşçilerin ailelerinin ve DİSK yöneticilerinin de katıldığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'BURADA DEVLET VE ŞİRKETLER İŞVEREN KONUMUNDADIR'

İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay: "Bizler 3. Havalimanı’nda yaşanan hukusuz operasyon sebebiyle Metris Cezaevi önündeyiz. AKP - Erdoğan iktidarı 3. Havalimanı projesini dünyanın en büyük projelerinden biri olarak tanımlıyordu. Bu projede iş cinayetleri, işçi haklarının gaspı sürekli gündemdeydi. Geçen hafta işçilerin iş görmeme hakkını kulanmasıyla birlikte konu hepimizin gündemine girdi. İşçiler iş hukukuna uyulmadığını, can güvenliklerinin olmadığını beyan etmişlerdi. Bu talepleri üzerine işçilerle görüşmek, Çalışma Bakanlığı'nı harekete geçirmek yerine jandarma ile şantiye abluka altına alındı ve 600 işçi gözaltına alındı. Burada devlet ve şirketler işveren konumundadır, bu operasyon aynı zamanda işçileri susturma operasyonudur. Bizler işçilerin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz."

'ŞANTİYE BİZLERE KAPATILIYOR ÇÜNKÜ ORADA SUÇ İŞLENİYOR'

İstanbul Milletvekili Erkan Baş: "Arka arkaya hiç durmadan devam eden bir dizi hukuksuz gayrı meşru sürecin sonucunda Metris Cezaevi’ne geldik. Cuma sabahı günler değil, aylar değil, yıllardır iş koşullarının insanileştirilmesi için ellerinden gelen çabayı gösteren işçi arkadaşlarımız, oluşan sessizliği, koşullarını daha da kötüleştiren süreci protesto etmek için yan yana geldiler, binler olarak seslerini yükselttiler. En başta söylenmesi gereken şudur: Havalimanı işçileri bütünüyle haklıdır. Havalimanı işçilerinin hak talepleri, milletvekillerinin müdahil olma talebi jandarma tarafından engelleniyor. Bu bir suç itirafı. Havalimanı şantiyesi bizlere kapatılıyor, topluma kapatılıyor, çünkü orada suç işleniyor.

'İŞÇİLERİ BU KOŞULLARDA ÇALIŞTIRANLAR HAKKINDA İŞLEM YAPILMALI'

Talepleri son derece insani olmanın ötesinde, mevcut yasalarca da uygulanmak zorunda olunan şeyler. İşçilerin talepleri için suçlanması söz konusu olamaz. O şantiyeden sorumlu olan devlet ve tüm patronlar soruşturulmalı, yargılanmalı. Siz insanları yasa dışı koşullarda çalışmaya mahkum edemezsiniz. Doğrusu, savcıların, Çalışma Bakanlığı’nın işçileri bu koşullarda çalıştıranlar hakkında işlem yapması iken, işçi kardeşlerimize dönük saldırı hamlesi başlatıldı. Sürecin her aşamasında hukuksuzluk egemendi. İşçi kardeşlerimizin önemli bölümünden avukatsız ifade alındı, milletvekillerinin girişimleri engellendi. Dün 20 saat süren bir sözde mahkeme sonucu arkadaşlarımız Metris Cezaevi’ne getirildi. İşçileri gözaltına alan araçlar patronlarındı.