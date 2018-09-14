Devlet Bahçeli, “Türkiye yönetiminin tek sorunu Çakıcı olmasa gerek. Alaattin Çakıcı’ya verilen sağlık raporu hakkındaki kuşkular bugüne kadar pekala Sağlık Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılabilirdi.” ifadelerini kullandı.
14 Eylül 2018 18:05
Bahçeli'den Çakıcı çıkışı: Türkiye yönetiminin tek sorunu...
MHP lideri Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı'ya sağlık raporu veren sağlık personelinin gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamada bulundu.
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