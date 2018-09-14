İzmir'de önemli buluşma: Masada yerel seçim var

DHA - 18 Eylül Salı günü saat 10.00'da Kültürpark'ta bulunan İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde başlayacak olan toplantıyı, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı yönetecek. Toplantıya, yalnızca davetli olanlar katılabilecek. Toplantı, iki oturum şeklinde düzenlenecek. İlk oturuma; CHP'nin İzmir, Aydın, Muğla, Uşak, Denizli il başkanları, milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri katılacak. Bunun yanı sıra yine illerin kadın kolları ve gençlik kolları üyeleri, il ve ilçe başkanları da toplantıda yer alacak.

Partililerin, son siyasal gelişmeleri değerlendireceği toplantının ikinci oturumuna ise CHP'nin geçmiş dönem milletvekilleri, belediye başkanları, PM üyeleri, YDK üyeleri katılacak. CHP'liler görüş alışverişinde bulunacak. Yerel seçimlere dair de fikirlerin paylaşılacağı toplantıda, sandıktan başarılı şekilde çıkmanın yolları üzerinde durulacak.