CHP'li vekilden Katar'dan gelen uçak hakkında yeni iddia

CHP Ankara milletvekili Gamze Taşçıer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildiği söylenen uçakla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Katar Emiri El Sani'nin satılığa çıkardığı, içerisinde özel bir hastane bile bulunan yarım milyar dolarlık süper lüks uçağın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edildiği iddia edilmişti. CHP Ankara milletvekili Gamze Taşçıer, ilgili şirketin uçağın satıldığı bilgisini paylaştığını söyledi.

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Taşçıer'in yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Sitelerinde uçağın satıldığı bilgisi de var"

Katar Emiri’nin satış için yetkilendirdiği İsviçre merkezli firmaya ulaştık. Satış yetkilisi B747-8 model uçağın satıldığını teyit etti. Ayrıca sitelerinde uçağın satıldığı bilgisi de var. Şirket satıldı diyor, yandaşlar hediye diyor?