Muharrem İnce'den İBB adaylığı açıklaması

GERÇEK GÜNDEM - Muharrem İnce, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ile ilgili sorusunu yanıtladı.

Muharrem İnce'den genel başkanlık açıklaması

Muharrem İnce'nin İBB adaylığıyla ilgili yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:



"Ben önümüzdeki dönem cumhurbaşkanı adayı olacam Bunda kararlıyım. bundan önce Cumhurbaşkanılğı seçimine 5 yıl var, ama ben 5 yıl süreceğini sanmıyorum. Cumhurbaşkanılğı seçiminden önce ne olur onu bilemiyorum.

"İBB ADAYLIĞI İÇİN TALEBİM YOK"



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için bir talebim yok. Ben cumhurbaşkanı adayı olacağımı söyledim.



İstanbul 94'ten bu yana AKP'nin elinde. Bugün AKP'nin 25 yıllık İstanbul saltanatını yıkan birisi doğal cumhurbaşkanı adayıdır.



Benim üzerimden konuşmayalım. Ben siyasette istediğim yeri söylüyorum. Siyaseten de öngörü yapıyorum.



"İSTANBUL'U ALAN KİŞİ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLUR"



Ahmet Hakan yazdı bunu, "Muharrem İnce bunu kabul ederse her koltuğa razı koltun peşinde koyan adam görüntüsü veren biri olur" dedi.

İstanbul Büyükşehir'i alan bir kişi, kendi üzerimden konuşmuyorum. Cumhurbaşkanlığı da alır.



Şunu görüyorum: İstanbul'u alan kişi o kadar popüler olur ki ne CHP'nin genel başkanı kalır, ne Muharrem İnce kalır. Alırsa, mutlaka cumhurbaşkanı adayı olur."

Muharrem İnce: Yüzde 22 ve 30'u başarı olarak görmüyorum

İNCE: BEN CHP'YE TEKLİFİMİ YAPTIM

Ahmet Hakan'ın "CHP size bu teklifi yapar mı?" sorusuna İnce, "Ben CHP'ye teklifimi yaptım, önümüzdeki seçimde Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum diye" dedi.



AHMET HAKAN BAŞLIĞI ATTI



Ahmet Hakan'ın "Bu geceye başlığı şöyle atarım; Muharrem İnce İBB adaylığına kapıyı kapatmadı" sözlerine Muharrem İnce de "Önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanı adayı olacağım" dedi.