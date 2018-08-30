Cumhuriyet'ten Yavuz Karakoç'un haberine göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün toplanan Başkanlık Divanı'nda, partinin taşra teşkilatlarındaki revizyon çalışmalarını hızlandırmak için bütün İYİ Parti il başkanları ve il yönetimlerinin istifasını istedi.
30 Ağustos 2018 18:30
İYİ Parti'de deprem! Akşener hepsinin istifasını istedi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bütün İYİ Parti il başkanları ve il yönetimlerinin istifasını istedi.
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