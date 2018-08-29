Erdoğan seçimlerde o isimleri aday göstermeyecek

Erdoğan'ın, kongre sonrası topladığı Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve MYK'da verdiği talimat doğrultusunda, MYK'nın bugünkü toplantısında ana gündem başlığını yerel seçim hazırlıkları oluşturacak.

Şebnem Hoşgör'ün Milliyet'teki haberine göre, saat 14.00'te başlaması planlanan toplantıda, Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, mevcut belediye başkanlarının seçildikleri günden bu yana yıllık bazda hazırlanan performans raporları ve bu performansların 24 Haziran seçim sonuçlarına etkisine ilişkin yapılan analizler doğrultusunda kapsamlı bir sunum yapacak.

Toplantıda, 24 Haziran seçimleri sürecinde yaşandığı tespit edilen aksaklıklar ve bunların Mart 2019 yerel seçimlerinde tekrarlanmaması için neler yapılabileceği de konuşulacak. Yerel seçim stratejisini bu çerçevede netleştirecek AK Parti, geçmiş yerel seçimlerde oy oranının hep genel seçimdeki oy oranının gerisinde kalmasını dikkate alarak, Mart 2019 seçimleri için işi sıkı tutacak.

'ADAYLAR İÇİN ANKET YAPILACAK'

Hizmet performansı, vatandaş memnuniyeti ve 24 Haziran sonuçları çerçevesinde karnesi zayıf çıkan mevcut belediye başkanları ile yola devam edilmeyecek. Bunların yerine gerçekleştirilecek anketlerle halkta ve teşkilatlarda karşılığı olduğu tespit edilen yeni isimler aday gösterilecek. Yapılan taslak planlamaya göre eylülden itibaren belediye başkan, belediye meclis ve il genel meclisi üyelikleri için aday tespit çalışmaları başlayacak. Aday adayı mülakatları ve yaptırılacak son kamuoyu anketlerinin ardından da yıl sonu itibarıyla adaylar ilan edilmeye başlanacak.

Meclis'teki oy gücünü kaybetmemek için TBMM'den kabineye sadece dört ismi kaydıran Erdoğan'ın, son dakikada büyük bir sürpriz olmazsa aynı gerekçeyle mevcut milletvekillerinden belediye başkan adayı da göstermeyeceği kaydediliyor.

MHP'NİN AF ÖNERİSİ DE TARTIŞILACAK

AK Parti ve MHP kanadından yapılan açıklamalara karşın devam eden yerel seçimlerin öne çekilmesine ilişkin tartışmaların da MYK'da gündeme gelmesi bekleniyor. AK Parti kulislerinde seçimlere kısa süre kala bu yönde bir anayasa değişikliğinin gündeme gelmesinin, ancak CHP'nin açık destek vereceğini açıklaması halinde mümkün olabileceği, CHP'den ise bu yönde olumlu bir mesaj gelmediği ifade ediliyor.

MYK'da, 'güncel gelişmeler' başlığı altında MHP'nin yeni yasama yılında TBMM'ye sunacağını açıkladığı af düzenlemesinin de değerlendirileceği öğrenildi. Parti kurmaylarının değerlendirmelerine göre, AK Parti, af konusuna sıcak bakmıyor.