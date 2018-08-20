Bahçeli: Dost görünümlü mihraklar

MHP lideri Devlet Bahçeli Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında "Türkiye; sosyal dokusuyla, siyasi direnciyle, ekonomik dirayetiyle her saldırıyı püskürtecek, her kumpası dağıtacak, her karanlık senaryoyu yırtacak cesaret ve imandadır” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye; sosyal dokusuyla, siyasi direnciyle, ekonomik dirayetiyle her saldırıyı püskürtecek, her kumpası dağıtacak, her karanlık senaryoyu yırtacak cesaret ve imandadır. Kurban ibadetimizi yapacağız, mükafatımızı yalnızca Allah’tan bekleyerek kurbanlarımızı keseceğiz. Ancak vatanı kurban ettirmeyeceğiz, milleti kurban vermeyeceğiz, istiklalimizi kurbanlık yerine koydurmayacağız" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Bayramlar kucaklaşma dönemi, kaynaşma vesilesi, yakınlaşma vetiresi, paylaşma ve gönül alma mevsimidir. Dargınlıkların tasfiyesi, kırgınlıkların telafisi, kavga ve küslüklerin tamiri için bayramların manevi iklimi eşsiz bir fazilet künhü, emsalsiz bir fırsat kaynağıdır. Siyasi ve ekonomik bekamızı hedef alan sorun yumağıyla kararlı ve kahramanca mücadele ettiğimiz şu günlerde, umutla karşıladığımız Kurban Bayramı’nın azmimizi kamçılaması, birlik ve dirliğimizi kökleştirmesi başlıca dileğimdir. Milletçe kurban ibadetinin vecdi, bayram iradesinin vazgeçilmez cehdi ile her zorluğu göğüsleyeceğimize, her zulmü gövdesiyle birlikte devireceğimize inancım tam ve eksiksizdir. Elbette İsmaili ahlak ve adanmışlıkla sıkıntıları aşacağımızdan, kutlu, mutlu ve huzurlu bir istikbal ufkuna kavuşacağımızdan en ufak şüphe duymuyorum" ifadelerini kullandı.

"DOST GÖRÜNÜMLÜ MİHRAKLARIN TERTİP VE TUZAKLARINI AKAMETE UĞRATACAĞIZ"



Kurbanın, bir Müslüman’ın tüm varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun işaret ve ifadesi olmakla birlikte, mana ve muhtevasının çok derin ve kavrayıcı olduğuna dikkat çeken Bahçeli, "Aynı zamanda Allah’a yaklaşmak, yakınlaşmak ve rızasını kazanmak için üstlenilen manevi vecibenin sahip olunan imkanlar nispetinde ifası ve idamesidir. Kurban Bayramı dayanışma ve yardımlaşmanın simgesidir. Kurban Bayramı barış ve kardeşliğin sevincidir. Kurban Bayramı hatırlamanın ve hatırlanmanın sedası, adil ve hakkaniyetle bölüşmenin sevabıdır. Besmeleyle kesilen her kurban, sıkılan her el, uzatılan her ikram, gülücükler saçan her yüz, hasret akşamlarından sonra şafakla doğan her vuslat birliğimizin harcı, dirliğimizin haysiyetidir. Bizi bir millet yapan, nihai olarak bu milleti eğilmez ve başedilemez kudret haline getiren bayramların yüksek erdem ve esenliğidir. İdrak ettiğimiz Kurban Bayramı safları sıklaştıracak, kardeşlik bağlarımızı güçlendirecek, milli ve manevi hissiyatı daha da perçinleyecektir. Bayram, hayallerimizin üstünü örten felaketlere karşı manevi direniş sığınağı olacak ve ümit ederim ki bize yeni bir diriliş ve toparlanış ruhu kazandıracaktır. Temennim ve inancım budur. Kurban Bayramı; manevi iklim ve ruhundan aldığı feyizle çirkin ve ucuz hesap peşinde koşan çevrelerin tuzaklarını boşa çıkaracak, milli irade ve kaynaşma iradesini Allah’ın izniyle teyit edecektir. Bilinmelidir ki, Türk-İslam coğrafyasında sökün eden zorbalıklara sessiz kalmayacağız, mazlumları bu mübarek günlerde dualarımızdan eksik etmeyeceğiz. Bebek katillerine kucak açan, yardım ve yataklık yapan, arkalarında duran dost görünümlü mihrakların tertip ve tuzaklarını akamete uğratacağız. Kaos havarilerine ve kriz elçilerine şans tanımayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"VATANI KURBAN ETTİRMEYECEĞİZ, MİLLETİ KURBAN VERMEYECEĞİZ"



Bahçeli, mesajının devamında şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki, ekonomik yaptırımlar, ambargolar, ablukalar, izbe planlar, sinsi operasyonlar, algın oyunları aziz milletimizin birlik ve beraberlik şuuru karşısında sonuçsuz kalacaktır. Türkiye; sosyal dokusuyla, siyasi direnciyle, ekonomik dirayetiyle her saldırıyı püskürtecek, her kumpası dağıtacak, her karanlık senaryoyu yırtacak cesaret ve imandadır. Kurban ibadetimizi yapacağız, mükafatımızı yalnızca Allah’tan bekleyerek kurbanlarımızı keseceğiz. Ancak vatanı kurban ettirmeyeceğiz, milleti kurban vermeyeceğiz, istiklalimizi kurbanlık yerine koydurmayacağız. Bu vesileyle aziz vatandaşlarımın, Türk-İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı yürekten tebrik ediyorum. Bayram tatili münasebetiyle yollara düşen kardeşlerimizin kazadan beladan uzak bir şekilde tatillerini geçirmelerini, sevdiklerine kavuşmalarını diliyorum. “Hac Farizası” için kutsal topraklarda bulunan tüm kardeşlerimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor, ibadetlerinin makbul olmasını, dualarında olabilmeyi ve sağlıcakla dönmelerini içtenlikle temenni ediyorum. Kurban Bayramı’mız kutlu, Allah yar ve yardımcımız olsun."