AKP kongresinde dikkat çeken görüntü

Ak Parti'nin 6. olağan kongresinde vatandaşlar son günlerde değeri oldukça azalan Türk Lirası'na destek verdiklerini göstermek için, üzerinde TL sembolü olan tişörtler giydi.

Erdoğan: Oyunu gördük ve meydan okuyoruz

AKP’de yönetimin belirleneceği 6. Olağan Kongre, Ankara’da Spor Salonunda başladı. 6. Olağan Kongre için 52 devlet ve hükümet başkanına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla davetiye gönderildi. Geniş katılımın beklendiği kongrede, AKP MKYK ve MYK listelerinde de büyük oranda değişim yaşanması bekleniyor. Erdoğan belirlenecek yeni MYK ile bu akşam toplantı düzenleyecek.

AKP'den flaş erken seçim açıklaması