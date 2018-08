CHP İstanbul'dan evleri yıkılan vatandaşlara yardım eli

Mağdur ailelere çeşitli yardımlarda bulunan CHP, bugün de kabalık bir heyetle bayram ziyaretinde bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Sizler evlerinizi geri kazanana kadar biz bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.



İstanbul Çekmeköy İlçesi’ne bağlı Merkez Mahallesi’nde tam bir insanlık dramı yaşanıyor. AKP’li Çekmeköy Belediye Başkanlığı binasının karşısındaki Farabi Sokak’ta bulunan 3 ev yaklaşık 2 hafta önce kaçak yapı olduğu gerekçesiyle yıkılmış; 13 kişi sokakta kalmıştı. İmar barışından faydalanmak için para yatırmalarına ve başvuruları kabul edilmesine rağmen hukuksuz bir şekilde evleri yıkılan vatandaşlar CHP’nin tahsis ettiği çadırlarda kalıyor. Banyo ve tuvalet ihtiyaçlarını komşularının ya da akrabalarının evlerinde karşıladıkları söyleyen vatandaşlar kış aylarının yaklaşmasından dolayı endişeli. Yaklaşık 40 yıldır yaşadıkları mahalleden başka bir yere gitmek istemeyen vatandaşların tek talebi ise yıkılan evlerinin yeniden inşa edilmesi.



CHP’nin çadır, gıda ve nakdi yardımlarda bulunduğu vatandaşlara bugün de CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP Çekmeköy İlçe Başkanı Hüseyin Kızıldaş ve partililer bayramlaşma ziyareti gerçekleştirdi. Vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinleyen CHP heyeti, mağduriyetin giderilmesi için ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdi.

Vatandaşlara bir konuşma yapan CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, “Burada AKP’nin belediyecilik anlayışının ne olduğuna hep birlikte tanıklık ediyoruz. Sizler haksız, hukuksuz bir şekilde 40 yıldır yaşadığınız evlerinizden yurtlarınızdan edilmiş durumdasınız. Sizlerin barınma hakkınız, can ve mal güvenliği hakkınızı savunmak, korumak için elimizden geleni yapacağız. En başından beri bizler bu olayın siyasi ve hukuki yanını takip ediyoruz. Sizler evlerinizi geri kazanana kadar biz bu işin peşini bırakmayacağız. Yaptığımız çalışmalar neticesinde olumlu adımlar atılması gündemde. Geçen hafta da bir aradaydık, bugün de bayramlaşmak için yanınızdayız. Hakkınız olanı mutlaka alacaksınız” dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de yaptığı konuşmada “Ne yazık ki iktidar her konuda iş işten geçtikten sonra ‘haklıymışsınız, yanıldık’ diyor. Bugün de burada aynı durum söz konusu. Devam eden bir dava olmasına rağmen büyük bir haksızlıkla ve mağduriyetle karşı karşıya bırakıldınız. Biz istiyoruz ki İstanbul’da vatandaşlarımız huzur içinde yaşasın. Sizlerin evlerinizi geri kazanmanız bizim için en büyük mutluluk. Bunun için her platformda elimizden geleni fazlasıyla yapacağımızı söylemek için buradayız. Genel Başkanımıza da burada yaşanılan ağır mağduriyeti derhal ileteceğiz. Hiç şüpheniz olmasın ki en kısa zamanda bu mağduriyetiniz giderilecek” dedi.