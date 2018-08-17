Erdoğan'ın mutlu günü

DHA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve gelini Reyyan Erdoğan'ın 3. çocuğu olan Fatıma Serra, bu sabaha karşı Medipol Mega Bağcılar Hastanesi'nde dünyaya geldi. Bilal Erdoğan ile Reyyan Erdoğan'ın, Ömer Tayyip ve Ali Tahir adında iki çocukları daha bulunuyor.