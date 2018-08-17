DHA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve gelini Reyyan Erdoğan'ın 3. çocuğu olan Fatıma Serra, bu sabaha karşı Medipol Mega Bağcılar Hastanesi'nde dünyaya geldi. Bilal Erdoğan ile Reyyan Erdoğan'ın, Ömer Tayyip ve Ali Tahir adında iki çocukları daha bulunuyor.
17 Ağustos 2018 18:38
Erdoğan'ın mutlu günü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 7. torunu Fatıma Serra Erdoğan dünyaya geldi.
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