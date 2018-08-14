'Şimdi kucaklaşma zamanı'

CHP MYK, geçen hafta yapılan değişimin ardından ilk kez toplandı.

İklim Öngel/ Cumhuriyet- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı olarak toplanan MYK yaklaşık 4 saat sürdü. MYK’de Ordu’daki sel felaketi ve Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz masaya yatırıldı.

MYK’de Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla ekonomideki sorunlara çözüm üretmek, strateji geliştirmek ve yardımcı olmak adına ekonomistlerden oluşan bir masa kuruldu. Kriz masasının hedefi, “Türkiye’nin yeniden IMF kapısına düşmesini engellemek” olarak belirlendi.

MYK’de Kılıçdaroğlu, halka ekonomik krizle ilgili, Erdoğan’ın “Sorumlusu ben değilim,Trump” dediğini ve bunun böyle olmadığının anlatılması gerektiğini kurmaylarıyla paylaştığı öğrenildi.

Kurultay tartışmalarına ilişkin de yorumda bulunduğu belirtilen Kılıçdaroğlu’nun bu tartışmaların geride kaldığını belirterek, “Arkadaşlarımız demokratik haklarını kullandılar. Her iki taraflı da sınırı aşan beyanlar olmuş olabilir ama artık bir kırgınlık yerine kucaklaşma zamanı. Yeni MYK’den tüm örgütü, tabanı kucaklayarak çalımasını bekliyoruz. Barış iklimini hâkim kılacak bir çalışma yapılmasını bekliyoruz” dediği öğrenildi.