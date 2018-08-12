SP Liderinden ‘Kanal İstanbul’ açıklaması

Temel Karamollaoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda ülke ekonomisinin kötü yönetilmesini eleştirdi ve ‘Kanal İstanbul’ gibi projelere karşı olduğunu açıkladı. Paranın betona gömüldüğünü belirten Karamollaoğlu, ‘Kanal İstanbul’ projesini ‘Kalan İstanbul’ olarak adlandırdı ve tasarruf çağrısında bulundu.

KARAMOLLAOĞLU’NUN TWEETLERİ ŞU ŞEKİLDE;

“Ne yazık ki iktidar hala ekonomideki asıl problemi görememektedir.”



“100 günde 400 dev proje açıklanıyor, ekonomi altüst oluyor. 5 lira olan dolar, 6 liraya çıkıyor. “Yeni Ekonomi Modeli” açıklanıyor, ekonomi altüst oluyor. 6 lira olan dolar, 7 liraya fırlıyor.”

“Çünkü yatırım diye açıklanan projeler hala parayı betona gömmekten ibaret.”

“Kanal İstanbul projesinin devam edeceğini söyleyip yanına da iki tane butik şehir inşa edeceğinizi söylüyorsunuz.”

“Bugün ülkemizin problemi “Kanal İstanbul” değil “Kalan İstanbul”dur.”

“Bir yandan betondan şikâyet edeceksiniz öbür yandan ülke kaynaklarını betona gömeceksiniz.”

“Bir yandan bütçe disiplininden, tasarruftan bahsedeceksiniz. Öbür yandan üretime dönük olmayan yatırımlarda ısrarlı olacaksınız.”