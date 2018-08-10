CHP'li Böke, Twitter üzerinden ekonomi durumuyla ilgili şunları yazdı:

Kriz geldi! Döviz birkaç saatte yüzde 10 değer kaybediyorsa, kur birkaç saat içinde 40 kuruş artıp 20 kuruş düşüyorsa, döviz alış ve satış farkı artmışsa o ekonomide güven yıkılmış, kriz gelmiş demektir.Bizi uçurumdan yuvarlayanlar hamasete sığınıyorken yine ve yeniden haykırıyoruz: Kendinize gelin!

Ülke yanıyor. Göz göre göre...

Herkes bugün daha fakir, herkes yarından endişeli. YEM ile, dış güçler hikayenizle, kimlikleri ve inançları sömüren siyasetinizle sönmez bu yangın.

Dolar 6'yı aşmıştı: Durdurulamıyor