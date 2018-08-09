Çevre Bakanı'na büyük şok! CNN Türk yayından aldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, bugün düzenlediği basın toplantısında Ordu'da yaşanan sel felaketinden önce Kanal İstanbul ve Millet Bahçeleri projelerinden bahsetmesi sosyal medya üzerinden tepki yağmasına neden oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın eylemleriyle ilgili düzenlenen basın toplantısına Kurum'un Ordu'daki sel felaketi yerine, Kanal İstanbul Projesi ile millet bahçelerini anlatmasıyla başlamasına sosyal medyada tepki yağdı.

CNN TÜRK YAYINDAN ALDI

CNN Türk dahi canlı yayından verdiği basın toplantısını, Kurum'un konuya ilişkin konuşmamasından dolayı yayından aldı.

KANAL İSTANBUL PROJESİ

Kurum şunları söyledi:

Kanal İstanbul projesi asrın projesi diyebileceğimiz İstanbul'a değer katacak bir projemiz. Kanalın iki ucunda yatay mimari hakim olacak. İstanbul'da yıkılması gereken binalar bu bölgeye revize edilecek.

MİLLET BAHÇESİ

Cumhurbaşkanımız tüm şehirlerimize 'Millet Bahçesi' yapma kararı aldı. Biz de bu doğrultuda 18 ilimizde 33 millet bahçesi yapıyoruz.

ORDU'DAKİ SEL FELAKETİ

Kurum konuşmasının devamında Ordu'daki sel felaketiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti ve şu ifadeleri kullandı:

Kurum, Ordu’da meydana gelen sel felaketine ilişkin "Ordu’da meydana gelen sel felaketinde zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bakanlığımıza ait arkadaşlar ekiplerimiz orada sahada gerekli çalışmaları yapıyorlar. Valimizle bende görüştüm bizzat. Bakanlık olarak üstümüze düşen neyse bu görevlerimizi zarar gören vatandaşlarımızın zarardan en az şekilde etkilenmesi için yerine getireceğiz. Cuma günü bakanlık ve bağlı kuruluşlarımızla orada olup yapılacak ne varsa hızlı bir şekilde yapma gayreti içine gireceğiz" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

İşte Kurum'a gelen tepkilerden bazıları: