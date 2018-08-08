Bülent Tezcan'dan 'yeni MYK' açıklaması

Bülent Tezcan, partide yönetimin değişeceğini belirterek 'Yeni çalışma döneminde yeni MYK ve yeni sözcü olacak. Genel Başkan yeni çalışma ekibini oluşturacak' dedi.

KURULTAY

Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP MYK'nın ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, olağanüstü kurultayla ilgili "Hiçbir şekilde 630 imza teslim edilmedi. 569 imza ile kurultayı toplamak mümkün değil" ifadesini kullandı. Tezcan, "Bir yeni çalışma ekibini önümüzdeki günlerde Sayın Genel Başkanımız oluşturacaktır" dedi.

CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunmak üzere parti sözcüsü Bülent Tezcan kameralar karşısına geçti.

YENİ MYK

Tezcan, "Yeni çalışma döneminde yeni MYK ve yeni sözcü olacak.P artinin gerekli kurullarında seçimlerin sonuçlarının değerlendirmeleri konusunda başlattığımız çalışmalar devam ediyor. Bir olağanüstü kurultay talebine dönük süreç vardı, pazartesi günü sonuçladı. Bugün MYK toplantısını yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bütün MYK üyeleri arkadaşlarımız genel başkanımıza teşekkür ettiler" dedi.

"Önümüzdeki günlerde yeni çalışma ekibini genel başkanımız oluşturacaktır" diyen Tezcan, şöyle devam etti:

"Sayın genel başkanın her zaman MYK'yı değiştirme imkanı tüzükte kendisine tanındı. Seçimlerden hemen sonra bütün MYK bu konuda sayın genel başkanın arzu ettiği her zaman yapacağı tasarrufu destekleyeceklerini belirttiler. Bugün de bu beyanları tekrar ettiler. Bundan sonrası genel başkanımıza kalmıştır. Önümüzdeki süreçte CHP'nin yeni döneminin yönünü çizmek ve hızlı bir şekilde bir taraftan yerel seçimlere hazırlamak, bir taraftan da siyasi ve iktisadi krizi içerisinde yol haritasını belirlemek üzere yeni çalışma ekibi oluşturulacaktır sayın genel başkanımız tarafından. Biz CHP olarak genel başkanımızın çalışmalarında destek vermeye devam edeceğiz."

'MAN ADASI'NDAKİ DOLARLARI BOZDURDUN MU?'

Olağanüstü kurultay talepleriyle ilgili sürece de değinen Tezcan, "Hiçbir şekilde 630 imza teslim edilmedi, 569 imza ile kurultayı toplamak mümkün değil Genel Başkan daha önce de söylediği gibi kurultayı toplamayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yastık altındaki dövizleri, altınları bozdurun' çağrısını eleştiren Tezcan, "Milletin yastık altındaki altını bozduracak hali kalmadı Sayın Erdoğan. Man Adası'ndaki dolarları bozdurdun mu? Oradan gelen paralar dolar olarak duruyor mu, TL'ye çevirdin mi? Bugün milletin yastık altındaki dolarlarını bozdurmalarını istiyorlar. Daha Man Adası'nın hesabını vermemiş Erdoğan, milletten dolarlarını bozdurmalarını bekliyor" ifadesini kullandı.

'TÜRKİYE, EKONOMİSİ FRENİ PATLAMIŞ KAMYON GİBİ'

Tezcan, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumla ilgili, "Türkiye ekonomisi freni patlamış kamyon gibi, nereye çarpacağı belli değil. TL'deki değer kaybı kabul edilebilir değil. Yastık altındaki dolarla sorunu çözebileceklerini sanıyorlar. Sorunun sebebi olanın, çözüm yeteneği yok" dedi.

"Türkiye, açların ve yoksulların çoğunlukta olduğu bir ülke haline geldi. 7 bin 912 lira yoksulluk sınırı. Demek ki nüfusun çoğunluğu yoksul" ifadesini kullanan Tezcan, şöyle devam etti:

"AK Parti iktidarı Türkiye'yi açların ve yoksulların ülkesi haline getirdi. 100 günlük paket hiçbir yapısal çözüm önerisi içermeyen bir paket. 100 günü heba edeceğiz diyorlar. Erdoğan'ın 100 günlük programında, üretime dönük yapısal önlemler, enflasyonu düşürmeye dönük ciddi bir eylem paketi, seçim öncesi vaatlerinin hiçbirisi yok."

ENİS BERBEROĞLU İLAÇ KULLANMAYI BIRAKTI İDDİASI

Berberoğlu hiçbir yere sığdırılamayacak hiçbir şekilde izah edilemeyecek şekilde rehin alınmıştır. İktidar siyasetinin rehinesidir. Kendisi anayasanın açık hükmüne rağmen haksız biçimde zorbayla içeride tutulmaktadır. Kendi penceresinden en etkili olduğu şekilde hayata geçirecek. Bu esaretin sona ermesi için aynı kararlı mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor.

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