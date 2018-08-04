Yaşar Tüzün: Partimizle mahkemelik olmayız

Yaşar Tüzün, "Parti içi demokrasiyi savunuyorsak, yargıya gideceklere müdahale edemeyiz" açıklamasında bulundu.

Ahval'de yer alan habere göre, “Değişim” amacıyla olağanüstü kurultay hareketi başlatan vekillerin başını çeken Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, şöyle konuştu:

"Biz partimizle mahkemelik olmayacağımızı, böyle bir karar çıkması durumunda mahkemeye gitmeyeceğimizi net ve açık bir şekilde beyan ettik. Partimizle mahkemelik olmayız. Bu bizim kesin ve net tavrımız. Ancak olağanüstü kurultay için imza veren kurultay delegelerinden yargıya başvuranlar olursa, böyle bir tutuma girenler olursa, onların da özgür iradesine karışamayız."