Milli Savunma Bakanlığı'nın 100 günlük eylem planı

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki tanıtım toplantısında, "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı”nın öne çıkan bölümleriyle ilgili bilgi veren Erdoğan, her bakanlıkla ilgili yapılması planlanan icraatları da paylaştı.

Erdoğan'dan 'döviz' çağrısı: Milli direnişinizi gösterin

400 maddenin yer aldığı icraat programında, Milli Savunma Bakanlığı kapsamında hayata geçirilecek projelere dair şu bilgiler yer aldı:

1 400 bin gencimizin faydalanması beklenen “Bedelli Askerlik Hizmeti”nin uygulamaya geçirilmesi

2 ATAK helikopterlerini ihraç ettiğimiz dost ve kardeş ülke PAKİSTAN’a ihraç edilecek olan 4 adet korvetin teslimi projesinin yürürlüğe girmesi ve dizayn ofisinin oluşturulması

3 Bir milyona yakın vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak olan yüksek öğrenime kayıtlı öğrencilerin askerlik erteleme, yedek subay adaylarının sınıflandırma öncesi hazırlığı ve MSB sağlık kurulu raporu işlemlerinin e-­‐devlet üzerinden gerçekleştirilmesi

4 Dört gemiden oluşan MİLGEM Projesi kapsamında 3. Gemi Burgazada Korveti’nin 27 Eylül 2018’de Deniz Kuvvetlerimize teslim edilmesi

5 Gazilerimize ihtiyaçları olan bakımı sunacak ve sosyal hayata adaptasyonunu sağlayacak olan 100 Yatak Kapasiteli Gazi Bakımevi, Gaziler Camii ve sosyal tesisleri içeren Ankara “Gazi Uyumevi”nin ihalesinin gerçekleştirilmesi

6 Yerli ve milli mühimmat üretimi için proje sözleşmelerinin imzalanması

7 Sınırlarımız içinde mayın ve patlamamış mühimmatla kirletilmiş alanları tarım ve hayvancılığa açmak amacıyla; 1,6 milyon metrekare alanda temizlik yapılması.

8 Dost ve müttefik ülkelerden Somali, Mali ve Lübnan’a –uluslararası anlaşmalar çerçevesinde-­‐ askeri yardım yapılması

9 Dört adet Milli İnsansız Uçak (ANKA) ve 6 adet SİHA’nın, sahada askerlerimizin kullanımına sunulması

10 Yurtdışında yaşayan ve 38 yaşına kadar askerliğe müracaat edememiş olan Türk vatandaşlarının “dövizle askerlik” hizmetinden faydalanabilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması

11 Yerli ve Milli Eğitim Uçağımız HÜRKUŞ’un, ilk kez Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması (1 adet)

12 Google Earth ve Yandex gibi harita-­‐görüntü sistemi olan ve tamamen yerli-­‐ milli olarak hazırlanan HGM-­‐KÜRE ve HGM-­‐ATLAS uygulamalarının, Kasım 2018’de kamuoyunun kullanımına açılması

13 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması 14 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması