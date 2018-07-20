Böke'den Genel Merkez'e: Ne zaman tartışacağız?

DUVAR/Nergis Demirkaya - CHP’de Olağanüstü Kurultay toplanması için yapılan çağrının ardından imza toplama süreci 5. gününde. CHP Genel merkezi ile kurultay çağrı heyetinin imzalarla ilgili verdiği sayılar birbirini tutmazken, CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, “İmza sayısı artık ikincil bir mesele haline gelmiştir” dedi. Böke, “Bu sayıya ulaştıktan sonra bunun karşısında durmak Türkiye’ye yapılacak bir haksızlık olur. Türkiye’nin bu değişime ihtiyacı var. Türkiye’nin umuda ihtiyacı var” ifadesini kullandı.

İşte CHP'de 5 günde toplanan imza sayısı

ŞİMDİ TARTIŞMAYACAĞIZ NE ZAMAN TARTIŞACAĞIZ

‘Sınıf temelli, emekten yana, sol bir siyaset’ çağrısı ile yola çıkan Gelecek için Biz grubunun sözcülerinden CHP Parti Meclisi Üyesi, İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke olağanüstü kurultay çağrısına verdikleri destekle ilgili Duvar’ın sorularını yanıtladı. Bu kurultayı her zamankinden farkı gördüğünü belirten Böke, bunun nedenlerini şöyle sıraladı:

“Bu seçim her zamanki seçimlerden farklıydı. Seçime girerken de bunu söyledik. Rejim değişikliğinin resmileşeceği bir seçimdi. Sonuçta buna engel olunamadı. Bu birikimli bir sürecin sonucuydu. CHP yönetiminin aldığı siyasi kararlar kritik dönemeçte, rejim inşasına engel olacak sonuç yaratamadı. Şimdi tartışmayacağız da ne zaman tartışacağız. Partinin dönüp bu sürece engel olamadık, aynı şeyi yaparak devam etmemeliyiz diyen bir sürece girmesi gerekiyor. Bunun da aracı kurultay. O nedenle tekrar ediyorum, şimdi değilse ne zaman? Bir ülkede rejim değişmişse, kurucusu olduğumuz Cumhuriyet adım adım yeni bir devlet inşası ile yok ediliyorsa bize düşen vakit kaybetmeden bunun neden olduğunu tespit edecek ve yeni bir iş yapma biçimi yeni bir siyaset, örgütlenmeyi sağlayacak değişimin adımlarını atmaktır. Çağrımızın temel nedeni de bu.”

‘YİTİRİLEN UMUDU YENİDEN YEŞERTMELİYİZ’

CHP’de olağanüstü kurultay çağrılarına CHP yönetiminin yanıtı yaklaşan yerel seçim öncesi parti içi tartışmaların sürece zarar vereceği yönünde oldu. Böke ise bu görüşe karşı. “Tam tersi asıl şimdi zamanı” diyen Böke şöyle devam etti:

“Aynı siyasi anlayışı, aynı iş yapma biçimini, aynı yönetim anlayışını sürdürsek başarısız olacağımız neredeyse artık garanti haline gelmiş vaziyette. Bu siyaset ve yönetim biçimi ülkedeki umutsuzluğu büyüten bir unsura dönüşmüş durumda. Bilakis yerel seçimlerde de başarı sağlamak için bu değişime ihtiyaç var. Geciktirmenin bahanesi yerel seçimler olamaz. Yerel seçimlerde başarıyı getirecek olan da yeniden toplumla bizi bir araya getirecek, halkın ihtiyaçlarını okuyup buna karşılık verecek olan ama önemlisi yitirilen umudu yeniden yeşertecek bir şeyler yapmak gerekiyor.”

NEDEN ADAY OLMADI?

CHP’de olağanüstü kurultay tartışması başladığında Böke’nin de aday olabileceği konuşuldu. Böke ise sosyal medya hesabından, “Genel başkan adayı olmayacağım” dedi. Böke’ye neden aday olmadığını sorduk, yanıtı şöyle oldu:

“Devrimci değişim isteği şuna işaret ediyor. İlk manifestomuzda da söyledik. Meseleleri kişiler ve liderler üzerinden tartışmaktan çıkaran, bilakis parti içinde var olan ortak aklı işler hale getirecek yeni bir siyaset yapma biçimine ihtiyaç var. Bizim bütün hedefimiz, tabii ki siyasi anlayışımızın parti içinde iktidara taşınması ama bunun kadar önemli olan parti içinde ortak aklı, ortaklaşmayı, faşizme karşı omuz omuza mücadelede birbirini dışlayan değil, birbiriyle iş yapabilen bir anlayışı yerleştirmekten geçiyor. Biz bu ortaklaşmaları çok önemsiyoruz. Türkiye’nin kurtuluşunun da CHP’de başlayacak birlikte bir iş yapma kültüründen geçtiğini net görüyoruz. Bizim iddiamızda bir değişiklik yok. Bizim siyasi anlayışımızı, yeni siyaset yapma biçimini iktidara taşıma mücadelesinde çok ısrarcı ve iddialıyız. Bizim siyasi anlayışımız da kişiler üzerinden üretilen bir siyaset anlayışından ziyade kişileri ortaklaştıran bir siyaset anlayışını yerleştirmekten geçiyor.”

‘İNCE’NİN ADAYLIĞI KESİNLEŞMİŞ DEĞİL’

CHP’de olağanüstü kurultay toplanırsa şu an konuşulan tek aday CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce. Aday olmayacağını açıklayan Böke’ye bunu hatırlatarak kurultayda tavırlarının ne olacağını sorduk. Böke şunları söyledi:

“Bu kurultayda değişim talebinde bulunan binler var. Delege nezdinde imza sayısında toplum nezdinde milyonlarla görüyoruz. Biz de partide yönetsel görevler üstlenenler parti içinde değişim diyen tüm aktörlerle tabii ki konuşuyor ve bu değişimin nasıl gerçekleşeceğine dair hep birlikte tartışıyoruz. Ama biz kimsenin adaylığına destek vermek için veya kimseyi lider yapmak için bu mücadeleye girmedik. Zaten partideki en temel sıkıntının koltuklara kimin oturacağı tartışması ile sınırlı bir siyaset yapılmasını düşünüyoruz. Bugün siz ne kadar aksini söyleseniz de Sayın İnce’nin adaylığı kesinleşmiş değil. Kesinleşmeden ona dair bir destek tartışması da yanlış olur. Değişim diyen tüm güçlerle, siyasilerle tabii görüşüyoruz ve tabii ki hep birlikte değişimi gerçekleştirmek için ihtiyaç olan konuları da Türkiye gerçeğine dönüştürmek için de uğraşıyoruz. Eğer İnce aday olursa da, unutmayalım Sayın İnce Türkiye’nin cumhurbaşkanı adayıydı. Bizim de partimizin cumhurbaşkanı adayıydı. Onun bir değişim talebine ortak olmasının da önemli olduğunu düşünüyoruz.”

‘KURULTAY’IN TOPLANACAĞINDAN ŞÜPHEM YOK’

Olağanüstü kurultay çağrısı için toplanan imza sayısı bir muammaya dönüştü. Genel merkez ve kurultay çağrıcıları farklı açıklamalar yapıyor. Böke’nin “Kurultay toplanır mı” sorusuna yanıtı ise şöyle:

“Hiçbir şüphem yok benim. Eğer bu kadar yüksek sesle bir partinin içinde kalabalıklar ve partinin dışında oy veren seçmen “ne olur, yeniden düşünün” diyorsa bu kurultayın önünde duracak hiçbir güç olmaz. Bu nedenle meselemiz kaç imzanın olduğu değil, meselemiz bu işi hızlıca kapatıp, rejim değişmiş ülkede faşizme karşı omuz omuza umudu yeşerten adımları atmaktan geçiyor. İmza sayısı artık ikincil bir mesele haline gelmiştir. Bu sayıya ulaştıktan sonra bunun karşısında durmak Türkiye’ye yapılacak bir haksızlık olur. Türkiye’nin bu değişime ihtiyacı var. Türkiye’nin umuda ihtiyacı var. Bir karanlık çöktü üzerimize. Sürekli bu karanlığı tespit eden bir siyaseti aşmamız gerek. Tespit açık, kötü bir dönemden geçiyoruz, yeni bir çare üretmemiz gerek. Hızlıca, acilen bu kurultayı toplayıp, gündemini Türkiye’ye çevirmiş CHP’ye, yeni bir siyasetle bunu gerçekleştirecek yönetimi CHP içinde iktidar yapıp Türkiye’deki iktidar iddiasını ortaya koymak gerekiyor.”