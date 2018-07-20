20 Temmuz 2018 15:15

Yargıtay'dan Enis Berberoğlu kararı

Yargıtay'dan Enis Berberoğlu kararı
Yargıtay, CHP'nin tutuklu vekili Enis Berberoğlu hakkında yapılan başvuruyla ilgili kararını verdi.
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Yargıtay, CHP'nin tutuklu vekili Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığı nedeniyle yapılan başvuruyla ilgili davanın durması istemini reddetti.

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