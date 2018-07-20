Yargıtay, CHP'nin tutuklu vekili Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığı nedeniyle yapılan başvuruyla ilgili davanın durması istemini reddetti.
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20 Temmuz 2018 15:15
Yargıtay'dan Enis Berberoğlu kararı
Yargıtay, CHP'nin tutuklu vekili Enis Berberoğlu hakkında yapılan başvuruyla ilgili kararını verdi.
Yargıtay, CHP'nin tutuklu vekili Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığı nedeniyle yapılan başvuruyla ilgili davanın durması istemini reddetti.
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