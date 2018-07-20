CHP'li eski vekillerden Tezcan'ın açıklamalarına tepki

CHP Hatay eski Milletvekili Mevlüt Dudu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın CNN Türk'te yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Bülent Tezcan'dan son dakika imza açıklaması

MEVLÜT DUDU: BEN KAPIKULU DEĞİLİM



CHP'li Mevlüt Dudu açıklamasında "Yanılıyorsun Bülent Tezcan! Ben kapıkulu değilim. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde oy kullanan bir milletvekili olarak asla Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı adaylığını kabul etmezdim. #UmudaÇağrıDeğişimZamanı 47 ler olarak bizler işte bu zihniyete engel olmak için demokratik tüzük istedik! Parti içi demokrasi istedik! Ve bu yola vekilken çıktık!!" dedi.

47 ler olarak bizler işte bu zihniyete engel olmak için demokratik tüzük istedik! Parti içi demokrasi istedik! Ve bu yola vekilken çıktık!! — Mevlüt Dudu (@MevlutDudu) 19 Temmuz 2018



GAYE USLUER'DEN TEZCAN'A: YAZIK

Öte yandan CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer de "Sayın Tezcan bize ne demek istiyor??? Yazık yazık yazık..." mesajıyla Tezcan'a tepki gösterdi.





Sayın Tezcan bize ne demek istiyor??? Yazık yazık yazık... https://t.co/G00KbLkt2O — Gaye Usluer (@GayeUsluer) 19 Temmuz 2018

TUR YILDIZ BİÇER: MÜCADELEMİZ, DURUŞUMUZ DÜNDEN BELLİ



CHP Manisa eski Milletvekili Tur Yıldız Biçer de yaptığı açıklamada, "Liste dışı kaldığımız için değişimin arkasında durduğumuz söyleniyor; oysa biz 47 kişi, 9-10 Mart Tüzük Kurultayında “Demokratik bir CHP’nin var olmasının ön şartı ‘sözün ve kararın’ üyenin olduğu bir tüzüktür.”dediğimiz için liste dışı kaldık. Mücadelemiz,duruşumuz dünden belli!" ifadesini kulladı.





Liste dışı kaldığımız için değişimin arkasında durduğumuz söyleniyor; oysa biz 47 kişi, 9-10 Mart Tüzük Kurultayında “Demokratik bir CHP’nin var olmasının ön şartı ‘sözün ve kararın’ üyenin olduğu bir tüzüktür.”dediğimiz için liste dışı kaldık.

Mücadelemiz,duruşumuz dünden belli! pic.twitter.com/d5NMHq5kla — Tur Yıldız Biçer (@turyildizbicer) 19 Temmuz 2018

HÜSNÜ BOZKURT: KAPI KULU OLMADIK

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt da "Gerek A. Gül adı çatı aday olarak telaffuz edildiğinde sosyal medyada,gerek parti organlarında pek çok MV arkadaşımızla birlikte açıkça karşı çıktığımız herkesin malûmudur. Kuruluşundan beri CHP MV’lerinin kahir ekseriyeti hiç bir zaman kapıkulu olmadılar" dedi.