Eren Erdem de tarafını seçti

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP PM üyesi tutuklu Eren Erdem'in de kurultay için imza verdiğini duyurdu.

Barış Yarkadaş, Silivri'de tutuklu bulunan CHP PM üyesi Eren Erdem'in de kurultay için imza verdiğini açıkladı.

Bugün itibariyle imza sayısının 526 olduğu açıklanmıştı. Eren Erdem'le birlikte bu sayı 527'ye ulaştı.

Kurultay için toplanan imza sayısı belli oldu!

Yarkadaş Twitter hesabından şöyle duyurdu:

"Büyük Kurultay için toplanan imzaları -- 527 -- olarak sayın... Silivri'de zulme karşı direnen CHP PM Üyesi Eren Erdem de şu an noter huzurunda imza veriyor ve delegelerimize selam yolluyor. Eren de "Değişim şart" diyor... @erenerdemnet"

NECATİ YILMAZ, EREN ERDEM'İN MESAJINI PAYLAŞTI

CHP eski Milletvekili Necati Yılmaz, kurultay için imza veren Eren Erdem'in Silivri'den ilettiği mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

Yılmaz'ın paylaşımı şöyle:

"Silivri’de kumpas davası ile siyasi tutsak olan PM üyemiz Eren Erdem’den tüm sevenlerine selam, Değişim ve Umut Kurultayı’na telep ve imza var..”Değişim ve umut talebine benim imzamı da ekleyin.” @erenerdemnet @onurcingil"