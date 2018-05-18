HDP'li vekil İnce'yi desteklemek için şartını açıkladı

Sancar, HDP'nin bir buçuk yıldır cezaevinde bulunan Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını beklemediğini belirterek "Selahattin Demirtaş seçim meydanlarına inerse yüzde 20 oyu garanti alır" dedi.

Artı Gerçek'in haberine göre, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında HDP Beylikdüzü seçim ofisinin açılışına katıldı. Sancar, HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın hapisten çıkar mı soruna, "Selahattin Demirtaş seçim meydanlarına inerse yüzde 20 oyu garanti alır. Bu yüzden çıkaracaklarını sanmıyorum" yorumda bulundu.

"HDP’nin şuanki oyu yüzde 12 civarında"

HDP'nin barajı geçmesi durumunda Meclis'teki çoğunluğun muhalefete geçeceğini belirten Sancar "Bizim yaptığımız anketlerde HDP’nin şuanki oyu yüzde 12 civarındadır. Ancak hileyi de hesaba katınca barajın altında kalma ihtimali ortaya çıkıyor. Bu yüzden oylarımıza sahip çıkmalıyız, sandıkları çok iyi korumalıyız. Eğer barajı geçersek Erdoğan seçimi kazansa bile artık istediğini yapamaz. Çünkü mecliste muhalefet çoğunlukta olur, yani meclisi kazanmış oluruz. Önceliğimiz meclisi kazanmak olsun" açıklamasında bulundu.

"İkinci tura biz kalmazsak Muharrem İnce’yi destekleriz"

"Muhalefetin çalışmalarının güçlü olması bizi mutlu eder. İkinci tura biz kalmazsak Muharrem İnce’yi destekleriz" diyen Sancar, "Ancak burada CHP’nin partimize yaklaşımı önemlidir. Eğer CHP partimize ortak yaklaşımı iyi ortaya koymazsa seçimde ortaya çıkacak kötü fatura herkese yansır" dedi.

"CHP’den gelen oylar lütuf değildir"

"CHP’den bize gelen oylar borç değildir, lütuf değildir" diyen Sancar, önemli olanın tabandaki dayanışma olduğunu söyledi. HDP'nin her kesime kapısının açık olduğunu söyleyen Sancar şöyle konuştu:

"Savaş, olağanüstü hal, kötü giden ekonomi ile uçuruma doğru bir gidişat var ve biz bunu durdurmalıyız. Önemli olan herkesin üzerine düşen Demokrasi görevini yerine getirmesidir. Bu seçimlerde bize daha önceden hiç oy vermeyenlerden de oy alırsak çalınan oyları telefi ederiz. Partimiz her kesime hitap ediyor. Muhafazakarı da solcusu da gelebilir. Renklerimiz güzelliğimizdir."