Fikret Bila aday mı oluyor?

Gazeteci Gürkan Hacır, Gece Görüşü programında bir gazetenin eski genel yayın yönetmeninin CHP'den aday adayı olacağına dair bir kulis haberi paylaştı.Hande Fırat'ın sorusu üzerine bu ismin Hürriyet Gazetesi eski genel yayın yönetmeni Fikret Bila olduğunu açıkladı.

Programın ilerleyen dakkikalarında Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin Fikret Bila'dan aktardığı mesajda ise Bila'nın ''CHP'yle ve genel başkanı sayın Kılıçdaroğlu'yla benim böyle temasım olmadı.Böyle bir şeyden haberim yok'' ifadelerine yer verildi.