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17 Mayıs 2018 12:02
Bir partiden daha Saray İttifakı'na destek
Anavatan Partisi, 24 Haziran seçimlerinde Erdoğan ve Bahçeli önderliğindeki Saray ittifakını destekleme kararı aldı.
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