İnce: Kılıçdaroğlu’nun karşısında asla aday olmam

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Liderler FOX'ta” programının ilk konuğu oldu. Seçimleri kazanması durumunda yapacaklarını tek tek sıralayan İnce, kaybetmesi durumunda da ne yapacağını anlattı. İnce, “Ola ki 24 Haziran’da kazanamadım. Kılıçdaroğlu’nun karşısında asla aday olmam. Ben vefalı bir insanımdır. Kendisiyle asla bir yarışa çıkmam. Benden daha iyi bir cumhurbaşkanı adayı bulursak onu da desteklerim” dedi.

“BÜYÜK BİR CENTİLMENLİK”

Kılıçdaroğlu’nun kendisine ‘kazanacaksın, cumhurbaşkanımız olacaksın’ dediğini ifade eden İnce “16 yıldır Kılıçdaroğlu’yla milletvekilliği yaptım. Beni çok iyi tanır. Kamuoyunda tanınmışlık oranımı bilir. Kılıçdaroğlu’da doğru kişiyi aday yapmışız dedi bana. “Kılıçdaroğlu’nun kendisinin karşısına iki kere aday olmuş kişinin aday göstermesinin büyük bir centilmenlik olarak düşündüm. Eşim bana adaylığımı sorduğunda 80 milyonun yükünü omuzlarımda hissediyorum. İnsanlara umut olmak çok büyük bir görev dedim” ifadelerini kullandı.