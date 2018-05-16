Erdoğan'dan şaka gibi 'hukuk' açıklaması

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki konuşmasından satır başları şöyle:

"Bizim milletimiz tarih boyunca şehit ve gazilerinin izinden giderek Coğrafyalar fethetmiştir.

15 Temmuz darbe girişimi istiklalimize ve istikbalimize yönelik son saldırıydı. Tek yürek ve tek yumruk olarak bu alçak girişimi başarısızlığa uğrattık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleriyle yaptı.Türk milleti 15 Temmuz'da tarihte kaldığı düşünülen dirayetini, kahramanlığını yeniden dünyaya göstermiştir.

Şehit yakınlığı ve gazilik unvanı en büyük şereflerdendir. Biz şehit yakınları ve gazilerimize her alanda büyük imkanlar sağlıyoruz.

Afrin'de 4 bin 456, Kuzey Irak'ta 403 ve yurt içinde son dönemde düzenlenen operasyonlarda 345 terörist etkisiz hale getirildi.

Filistin'de büyük bir insanlık suçuyla karşı karşıyayız, Filistinliler bir kez daha zulme maruz kaldı. Filistin'de büyük bir insanlık suçuyla karşı karşıyayız. ABD'nin kararı, İsrail yönetimini adeta azdırmıştır."

"İsrail zulmüne rıza göstermeyeceğiz"

"Tüm dünya gözünü yumsa da biz İsrail zulmüne rıza göstermeyeceğiz. Filistinli kardeşlerimizin tüm imkanlarımızla yanında olmaya devam edeceğiz. Kudüs'ün İsrail tarafından gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz.

Yaralıların tedavisi için İsrail'in engelleme çabalarına rağmen girişimlerimizi devam ettiriyoruz.

İsrail'in küstah, insanlık dışı uygulamalarına sessiz kalınması çok tehlikeli bir kapının açılmasına neden olacaktır."

"BM çökmüştür"

"Bu olaylar karşısında Birleşmiş Milletler bitmiştir, çökmüştür.

Birleşmiş Milletler, Gazze'deki İsrail terörü karşısında bitmiştir, tükenmiştir, çökmüştür. Şu anda BM Genel Sekreteri'ne hukukumuz ileri derecede olmasına rağmen ulaşamıyoruz.

Kötü gidişe itiraz ediyoruz, bedeli ne olursa olsun mazlumun yanında olacağız. Mazlumun kimliğine hiç bakmadık, bakmayacağız.

Filistinliler için Ramazan ayı boyunca bütün İslam ülkelerini kapsayan bir yardım kampanyası düzenleyeceğiz."

24 Haziran seçimleri

"Milli iradenin dışında bir irade tanımadık, tanımıyoruz."