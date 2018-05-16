'İşçinin canı ve kanı pahasına oy hesabı yapılıyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba yazılı bir açıklama yayınlayarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın seçim öncesi işyeri denetimlerini yapmama kararını eleştirdi. Ağbaba, “İşverenler rahatsız edilmesin diyerek işçilerin kanı ve canı pahasına oy hesabına girişilmesi utanç verici olduğu kadar yeni iş cinayetlerine de teşvik demektir.” ifadelerini kullandı.

ALINACAK OY İŞÇİNİN CANINDAN KIYMETLİ GÖRÜLÜYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan işyeri denetimlerine, seçimler nedeniyle Haziran sonuna kadar ara verilmesinin tebliğ edildiği ile ilgili haberler basın yayın kuruluşlarında yer almıştır. Alınan haberlere göre, İş Teftiş Kurulu 26 Nisan’da yayınladığı genelgeyle, 24 Haziran’da düzenlenecek seçimlere giderken “işverenlerin rahatsız edilmemesi’ için talimat vererek iş yeri teftişlerini yasaklamıştır. Verilen bu talimatın ardından da İş Teftiş Kurulu, iş yeri denetimi yapan müfettişleri geri çağırmıştır.

Seçim öncesi İş Teftiş Kurulu Başkanlığının yaptığı bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere, AKP iktidarının alınacak oyu, işçinin canından daha kıymetli gördüğü bir kez daha ortaya çıkmıştır. AKP iktidarının bugüne kadar yeterli iş müfettişi istihdamı sağlamadığı herkesin bildiği bir gerçekliktir. İktidar, iş yerlerindeki denetimi ve güvenliği bugüne kadar işverenlerin insafına bırakmış ve bunun neticesinde iş yerlerinde yaşanan günlük iş kazaları ve cinayetleri artık rutin bir hale gelmiştir. Sadece geçtiğimiz Nisan ayında, ortalama her gün 6 işçimiz iş cinayetlerinde hayatını kaybetmiştir.

DENETİME SEÇİM ARASI OLAĞANLAŞTI

İktidarın seçim dönemleri öncesinde bu gibi uygulamalarına geçmişte de şahit olduk. Hatırlanacağı üzere 1 Ocak 2014 tarihi itibari ile 6331 sayılı İSG Kanunu’nun “çok tehlikeli” ve “tehlikeli” tüm işyerlerinin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğunun başlatılması kararlaştırılmıştı. Bu uygulama 30 Mart 2014 yerel seçimlerine denk gelmiş ve dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik “2014’te herhangi bir ceza kesilmeyecek diyerek’’ müfettişlerin kanun dışı işlem yapmasını emretmişti. Bugün de buna benzer bir kararın alınması, seçimleri işçinin canı ve kanı pahasına kazanmanın hırsı ve gayretinden başka bir şey değildir.

DENETİM AZALIYOR, ÖLÜMLER ARTIYOR

Yine SGK verilerini yakından incelediğimizde iktidarın her geçen yıl iş yerlerinde denetimi ihmal ettiği görülmektedir. 2016 yılı SGK istatistiklerine göre Türkiye’de 1 milyon 749 bin işyeri bulunurken İş Teftiş Kurulu Başkanlığı bu işyerlerinin yalnızca 24 bin 284’ünü denetlemiştir. 2017 yılında ise denetim sayısı 6 bin azalarak 18 bin 812’ye gerilemiştir. Bu denetimsizliğin bedelini ise her zamanki gibi işçiler canlarıyla ödemişlerdir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ve İş Teftiş Kurulu’nun aldığı bu kararı derhal geri çekmesi gerekliliğini vurguluyoruz. Aksi takdirde, hükümetin seçim dönemi öncesinde iş yeri cinayetlerine açıkça davetiye çıkartacağı ve 24 Haziran’a kadar yaşanacak cinayetlerin doğrudan sorumlusu olacağı uyarısını bir kez daha ifade ediyoruz.