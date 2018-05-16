Fakıbaba'dan İsrail'in kararına yanıt!

Fakıbaba İsrail Tarım Bakanı’nın söylediği “ithalatı durdurduk” açıklamasını değerlendirdi.

İşte Fakıbaba’nın sözlerinden satır başları:

İSRAİL’DEN GELEN “İTHALATI DURDURDUK” MESAJI

İthalatı durdurmaları bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Bizim gibi büyük bir ülkenin İsrail gibi küçük bir ülkeye ihracat yapsak ne olur yapmasak ne olur. Bizim ihracat miktarımız 17 milyar dolar. Bizim oysa İsrail’e ihraç ettiğimiz toplam mal miktarı 270 milyon dolar. Bu bizi hiç rahatsız etmez. Hatta ve hatta şu ortamda onların durdurması ve bizim göndermemiz de bakanlık olarak da gayet uygun bir olaydır.

Daha önceden “ihracatı ben durdurdum” deseydim daha mutlu olurdum.

8 milyonluk küçük bir ülkenin ihracatına ihtiyacımız yoktur.

İhraç ettiğimiz domates var, tütün ürünleri var, şeker mamulleri var, bisküvi var. Buna benzer ürünler var.

Biz bunları başka ülkelere zaten ihraç ediyoruz. Çok önemli bir olay değil.

Bunlar kendilerini bir şey zannediyorlar. 8 milyonluk bir ülke zannediyor ki ABD her zaman bu bölgede olacak. Bizim Yahudi vatandaşlarımız var büyük saygı duyuyorum. Onlar bizim vatandaşlarımız.İsrail hükümeti gibi davranmamız mümkün değildir. Bunlar gerçekten terörist insanlar. Yeni bir kavga başlattılar ama bu kavganın zararlısı İsrail olacak ABD olacak.

“GIDA FİYATLARI ENFLASYONUN ALTINDA”

Enflasyonu tırmandıran günah keçisi olarak gıda görülüyor. Ama veriler diyor ki gıda fiyatları enflasyonun altında.

Ette 2 büyük market zincirinde 13 bin şubede 29 ve 31 liradan satarken şimdi üçüncü önemli bir market zincirini de ilave ettik.

“DAHA FAZLA ET SATIŞI OLACAK”

Market CEO’larıyla görüştüm. Daha fazla et satışı olacak. Bu market satışları olmasa et fiyatları daha da artacak 60 liraya kadar çıkabilecekti.