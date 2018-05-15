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15 Mayıs 2018 16:00
İsrail Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
İsrail'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı.
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İsrail Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bildirildi.
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