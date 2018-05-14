Muharrem İnce oy oranını açıkladı

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçimlerin ilk turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok yakın oy oranının ortaya çıkacağını, birkaç gün içinde yeni anket sonuçlarını açıklayacağını belirti.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçimlerin ilk turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok yakın oy oranının ortaya çıkacağını söyledi. Birkaç gün içinde yeni anket sonuçlarını açıklayacağını belirten İnce, “Erdoğan ile kafa kafaya gideceğiz. Şu anda oy oranımız kesinlikle yüzde 30’un üzerinde’’ dedi. Muharrem İnce, “Bu Pazar seçim olsa yüzde 29. 9'a iddiaya girerim” ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, Ankara’dan Konya’ya giderken kendisini takip eden gazetecilerle sohbet etti.

İnce’nin değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:

KAFA KAFAYA

İlk turda Erdoğan ile çok yakın oranlarda oy alacağımızı düşünüyorum. Birimiz yüzde 38 birimiz 40 gibi. Çok yakın olacaktır, kafa kafaya gideceğiz. Şu anda oy oranımız kesinlikle yüzde 30'un üzerinde…Bu Pazar seçim olsa yüzde 29. 9'a iddiaya girerim.

'BİRİNCİ TURDA ALABİLİR MİYİM, ÜZERİNE ÇALIŞIYORUM'

Ben seçimi birinci turda alabilirim. İlk çıktığımızda 2. tur hesabı yapıyorduk ama şimdi bıraktım bu hesabı. Birinci turda alabilir miyim, onun üzerine çalışıyorum. Kürt kardeşlerimizin de beni anladığını düşünüyorum. Hakkari'de gördüm. Hakkari'de gezerken bir tek kişi elini çekmedi benden. Herkes selam verdi. Bizim anket sonuçlarımız bir iki gün içerisinde elimize ulaşacak.