'TAMAM'dır, Saray'ın ışıkları pırpır!'

Sözcü Gazetesi yazarı Necati Doğru, Erdoğan'ın ın "Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözleri sonrası başlayan 'TAMAM-DEVAM' tartışmasıyla beraber medya ve siyasetin son durumunu yazdı.

Sözcü Gazetesi yazarı Necati Doğru'nun 'Saray'ın ışıkları pırpır' başlıklı köşe yazısı şöyle:



"Tuzak kurucular olmasaydı, tuzak bozmaya da ihtiyaç duyulmayacaktı. Ortada Akşener'in ve partisinin “seçime sokulmama ihtimali” taş gibi duruyordu. 15 milletvekili, avanta, çıkar, koltuk için değil bu “ihtimali sıfırlamak” için İYİ Parti'ye geçti.

Asrın tuzağı bozuldu.

Partilerine geri döndüler.

Haklarını verelim: 15 milletvekili “yılın altın insanları” oldular. Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli için “barajı sıfırlayacak” fakat diğer partiler, özellikle Saadet Partisi, HDP, İYİ Parti, Vatan Partisi ve kim seçime katılacaksa onlar için “yüzde 10 barajını” devam ettirecek bir tuzak hazırlamıştı.

* * *

“Erdoğan- Bahçeli ikiz ittifakı” karşısında CHP, İYİ Parti, Saadet, HDP “dördüz ittifakı” kurmaya zorlanıyordu.

“Siz de kurun” diyorlardı.

4 benzemez!

Bir araya gelemez.

Biri sağcı, biri solcu, biri Türkçü, biri Kürtçü; seçmenlerinden korkar, “kuramazlar” diye düşünmüşlerdi. Böylece muhalefet partileri birleşemeden parça parça seçime girerler; “iç dont-dış dont sistemleri” çalışacağından Erdoğan'ın partisi AKP, seçimde aldığı oyun karşılığı olan milletvekili sayısından daha fazla vekil çıkarır, Bahçeli'nin partisi MHP, “yüzde 10 barajı nedeniyle sandığa gömülmekten kurtulur ve Tayyip Erdoğan'a minnet borcunu ödemek” için seçmenini “Reis'e oy atmaya” çağırırdı.

Tuzağın özü:

Bahçeli'ye sıfır baraj.

Reis'e ilk turda zafer.

Akşener'i evine gömmek ve Karamollaoğlu'nu Tayyip Erdoğan'a biat etmeye zorlamaktı.

* * *

Yıkıcı ve yok edici silahlarını hazırlamışlardı. Seçim meydanlarında ve tek yanlı borazan olmuş yayın tekeli kurdukları TV kanalarında ““Münafıklar… Şer odakları… Ümmet düşmanları… Fitne ve fesat kurucular…” diye saydıracaklardı.

Önce 15 altın milletvekili!

Sonra “İlkeler” birleşti.

Ardından Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener, Muharrem İnce'nin bir araya gelebilmesi ve Selahattin Demirtaş'a “gül uzatmaları” tuzağı bozdu. Önceki gün Hakkari Meydanı'nda İzmir Marşı söylendi. Muharrem İnce'nin Tayyip Erdoğan'a “başarı dileği sunmaya gitmesi” de tuzak bozmanın adımı sayılmalıdır. Devlet bankalarından dolar kredileri ile beslenip Reis'e borazan olan TV sahibi işadamı medya patronları (Ferit Şahenk- Turgay Ciner- Erdoğan Demirören) ile bu TV'lerdeki tartışma programlarının içine “Reis nutku sokmayı” kabul eden şöhret olmuş yüksek maaşlı TV gazetecileri haberiniz olsun:

“TAMAM”dır.

Saray'ın ışıkları pırpır!

Güçlü bir Meclis geliyor.

Yeter söz milletin!

Reis, Saray'ından gidebilir.

Size utanmak düşebilir.



SON DAKİKA NOTU: Yazı bitti, gazeteye geçeceğim şu haber geldi: İşadamı Erdoğan Demirören'in, devlet bankası Ziraat'ten pompalanan 700 milyon dolarlık krediyle, satın aldığı CNNTÜRK TV kanalında konuşmacı olan muhalif duruşlu gazeteci İsmail Saymaz'ı programdan attılar. İsmail Saymaz'ın Hürriyet Web'de yayınlanan “Bunu Ben De Söylerim” videosuna da son verildi."

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