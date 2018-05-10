Erdoğan-İnce görüşmesindeki koltuk detayı!

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmesinde dikkat çeken bir detay yer aldı.

Görüşme esnasında Erdoğan, gösterişli bir koltukta otururken, misafir olarak AKP Genel Merkezine giden, İnce’nin sade bir koltukta ağırlanması dikkat çekti. Yine ikilinin yer aldığı bir fotoğrafta Erdoğan’la İnce arasındaki mesafe de dikkatli gözlerden kaçmadı.

İnce'den Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama

“ERDOĞAN SALTANAT KOLTUĞUNDA GİBİ”

Yaklaşık 40 dakika süren görüşmedeki koltuk detayı CNN Türk’te yayınlanan programda da gündeme geldi. SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, konuya değinerek, “Cumhurbaşkanının burada saltanat koltuğu gibi bir koltukta oturması dikkat çekiyor. Buna dikkat etmek gerekir. Fotoğrafa bakıldığında Erdoğan bir saltanat koltuğunda gibi, Muharrem İnce ise oraya iliştirilmiş bir sandalyenin üzerinde gibi duruyor” ifadelerini kullandı.