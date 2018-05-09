9 Mayıs 2018 17:23

Muharrem İnce'den Erdoğan'a 'münafık' yanıtı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne'de vatandaşlara seslendi.
+ A -

HABER GALERİSİ

Muharrem İnce'nin Edirne mitinginden kareler

Muharrem İnce'nin Edirne mitinginden kareler

Bağlantılı Haberler

Paylaş

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Edirne'de gerçekleştirdiği mitingde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bana oy verip, partime oy vermeyenler var onlar münafıktır' sözlerine yanıt verdi.

Muharrem İnce'den Erdoğan'a bomba gariban yanıtıMuharrem İnce'den Erdoğan'a bomba gariban yanıtı


İNCE: ERDOĞAN'A DA OY VERMEYİN

İnce yaptığı konuşmada, "İslam dininde münafıklık kötü bir şeydir, kafirlikten sonra gelir. Sayın Erdoğan'a oy verip, 'partisine oy vermeyenlere münafık' diyor. Ben Müslüman kardeşlerimden bir şey rica ediyorum: Ama ha sakın münafıklık durumuna düşmeyin. Madem partisine oy vermiyorsunuz. Erdoğan'a da oy vermeyin" dedi.

Çok Okunanlar

Siyaset