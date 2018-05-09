Muharrem İnce'den Erdoğan'a 'münafık' yanıtı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Edirne'de gerçekleştirdiği mitingde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bana oy verip, partime oy vermeyenler var onlar münafıktır' sözlerine yanıt verdi.

Muharrem İnce'den Erdoğan'a bomba gariban yanıtı



İNCE: ERDOĞAN'A DA OY VERMEYİN



İnce yaptığı konuşmada, "İslam dininde münafıklık kötü bir şeydir, kafirlikten sonra gelir. Sayın Erdoğan'a oy verip, 'partisine oy vermeyenlere münafık' diyor. Ben Müslüman kardeşlerimden bir şey rica ediyorum: Ama ha sakın münafıklık durumuna düşmeyin. Madem partisine oy vermiyorsunuz. Erdoğan'a da oy vermeyin" dedi.