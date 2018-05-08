YSK 'Millet İttifakı' konusunda kararını verdi

Millet Partisi'nin itirazını değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve DP'nin seçimlerde 'Millet İttifakı' ismini kullanmasına izin verdi.

Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali imzasıyla dün Yüksek Seçim Kuruluna yapılan başvuruda, ‘Millet’ ifadesinin kendilerine ait olduğu, bu nedenle aynı ismin başka partiler tarafından kullanılamayacağı iddia edilmişti.

YSK yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Edibali, Millet Partisi adı altında halen siyaset yaptıklarına dikkat çekerek, ‘Millet İttifakı’ unvanın kullanılmasının yasaklanmasını istemişti.