7 Mayıs 2018 15:28

MHP'den, İYİ Parti standına yapılan saldırıyla ilgili açıklama

MHP'den, İYİ Parti standına yapılan saldırıyla ilgili açıklama
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul Bağcılar'da İYİ Parti seçim standındına yönelik bıçaklı saldırı ve yaralamaya ilişkin "Düpedüz provokasyon" iddiasında bulundu.
+ A -

Bağlantılı Haberler

Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yalçın şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'da meydana gelen saldırı düpedüz provokasyondur. Bunu fırsat bilenler MHP ve Ülkücü camiayı suçlamaya çalışmışlardır. Bu bir tezgahtır. İpi göğüsleyemeyeceklerini anlayanlar daha başından çamur atmaya başlamıştır."

İYİ Parti'ye saldırıda yeni gelişmeİYİ Parti'ye saldırıda yeni gelişme

Çok Okunanlar

Siyaset