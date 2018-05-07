MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yalçın şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'da meydana gelen saldırı düpedüz provokasyondur. Bunu fırsat bilenler MHP ve Ülkücü camiayı suçlamaya çalışmışlardır. Bu bir tezgahtır. İpi göğüsleyemeyeceklerini anlayanlar daha başından çamur atmaya başlamıştır."
7 Mayıs 2018 15:28
MHP'den, İYİ Parti standına yapılan saldırıyla ilgili açıklama
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul Bağcılar'da İYİ Parti seçim standındına yönelik bıçaklı saldırı ve yaralamaya ilişkin "Düpedüz provokasyon" iddiasında bulundu.
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